HATALAR ZİNCİRİ...

Ricardo Quaresma'sız, Babel'siz Beşiktaş, dün gece Gençlerbirliği karşısında sıradan bir takım görüntüsü vermekten öteye gidemedi. Son yıllarda bu kadar etkisiz, üretmekten uzak bir Beşiktaş izlememiştim.

Siyah-beyazlılar, maça o kadar isteksiz ve tutuk başladılar ki rakip kaleye ilk şut 30. dakikada geldi. O da kaleyi bulan bir şut değildi. G.Birliği kalecisi Hopf belki de bu sezonun en rahat ilk yarısını yaşadı.

Kenar bekleri Gökhan Gönül ve Caner, hücuma hiç katkı veremedi; Oğuzhan ve Talisca da top tutup, akıllı paslarla topu ileriye doğru taşıyamadı. Topu hızlı çeviremedi Kartal. Hal böyle olunca da Cenk ve Negredo topla buluşamadı. Mesafeler çok uzadı, orta alan ile hücum hattı arasında yaklaşık 30 metrelik boşluklar oluştu.

Başkent ekibinin ise rakibi bozup, ani kontrataklarla sonuca gitme hedefi vardı.

Beşiktaş ilk yarıdaki iştahsız futbolu ile G.Birliği'nin işini kolaylaştırdı.

G.Birliği'nin Muriç ile bulduğu golde Pepe ağır kaldı. Beşiktaş defansı da uyuyunca geriye düştü Şenol Güneş'in ekibi...

Şampiyonlar Ligi maçını düşünerek; rakibi küçümseyip 'nasıl olsa kazanırım, rotasyon yapayım, yıldızlarımı dinlendireyim' felsefesi, ilk yarıda iflas etti. Ben olsam Quaresma, Babel gibi yıldızlarımı ilk 11'de oynatır, skor üstünlüğü elde ettikten sonra kenara alırdım. Koca bir ilk yarıyı boşa geçirdi siyah-beyazlılar.

Şenol Güneş, Lens ve Negredo'yu kenara alarak ikinci yarıya Quaresma ve Babel ile başladı. İşte bu sihirli dokunuş, ilk yarıda sahada yürüyen Kartal'ı adeta uçurmaya başladı.

48'de Babel'in Ahmet İlhan'a yaptığı harekete hakem Halis Özkahya, direkt kırmızı kart çıkardı. Babel, bu hareketi isteyerek yapmadı; çünkü topa bakıyordu ve rakibini görmeden bu müdahaleyi yaptı; sarı kart ile geçiştirilebilirdi...

Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra G.Birliği iyice rahatladı ve rakip kalede daha çok görünmeye başladı.

Beşiktaş beraberlik golü için yüklenirken; öyle bir kontratak yedi ki; Tosic, Caner başta olmak üzere tüm defans hata yaptı ve Scekic skoru 2-0 yaptı. Cenk Tosun'un penaltıdan attığı golde müthiş bir vuruş ustalığı vardı.

Beşiktaş dünkü maçı, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek yaptığı rotasyon nedeniyle kaybetti. Evet Şampiyonlar Ligi çok önemli ama lig şampiyonluğu önemli değil mi? Siyah-beyazlıların bu maçtan çıkarması gereken çok ders var!

Belki zirve yarışında geri kaldılar ama bu kaliteli kadro, puan farkını kapatıp yarışa yeniden ortak olur...