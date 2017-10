Aslanlar gibi

Galatasaray, müthiş seyirci desteği ile maça çok iştahlı ve tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Tudor'un sol bekte Latovlevici'nin yerine Linnes'e görev vermesi ve Tolga Ciğerci'nin yokluğu sarı-kırmızılı taraftarları tedirgin etse de ilk 25 dakikada gelen iki güzel gol, Türk Telekom Stadı'nı adeta bayram yerine çevirdi.

Tudor, Tolga'nın yerine sağ kanatta Feghouli'ye şans verirken bu oyuncunun klas futbolu ve attığı gol, ne büyük bir yıldız olduğunun da göstergesiydi.

Dünkü maçta Galatasaray'ın oyun aklı Mariano ve Feghouli idi.

Sarı-kırmızılıların oyun hızı ise Linnes ve Rodrigues idi. Bursaspor maçının etkisiz ismi Gomis ise dün çok gayretli ve üretkendi.

Feghouli'nin attığı golde Rodrigues'in pası şahaneydi. Karabükspor ise savunmada kapanıp Galatasaray'ı orta alanda hataya zorlayarak kontrataklarla etkili olmaya çalıştı.

Golü de böyle buldu konuk ekip.

Belhanda'nın kaptırdığı top, Yatabare golü olarak skor tabelasına yansıdı.

Bu gol olmasaydı, Galatasaray daha ilk yarıda maçı farklı bir skor ile bitirebilirdi.

Yatabare'nin golü Karabükspor'u yüreklendirirken, Galatasaray'ın oyun hızını sekteye uğrattı. İlk yarıda Rodrigues'in kaleci Rybka ile karşı karşıya bir pozisyonu var ki topu Gomis'e aktarma tercihi de neyin nesiydi!

Bu hatalar, konuk takımın direncini artırdı.



Ulusoy körebe oynadı!

İkinci yarıya daha yürekli bir futbolla başladı Karabükspor. Maçın her dakikasında bir heyecan, bir aksiyon vardı. Bunda altyapı hocası Levent Açıkgöz'ün de büyük payı vardı.

Skor olarak geriye düşen Karabük açık bir oyun anlayışına büründü.

Bu durum, hem Galatasaray'ın hem de Karabük'ün daha çok pozisyona girmesine neden oldu. Trabzonspor- Alanyaspor maçında adeta leblebi gibi penaltılar veren Alper Ulusoy, dünkü karşılaşmada penaltılık pozisyonlarda körebe oynar gibiydi!

Galatasaray, farkı açmak için bastırırken geride çok açık verdi. Bu da ikinci yarıda Karabükspor'un etkili kontrataklar geliştirmesine yol açtı. Gomis'te iki haftadır son vuruş şanssızlığı var. Dün de çok şanssızdı Gomis. Rakip stoperler Gaman ve Barış da iyi boğuştu Gomis ile.

Linnes-Latovlevici değişikliğinden sonra Galatasaray sol kanadı daha da üretken hale geldi. Feghouli ve Rodrigues dün Galatasaray'ın en etkili iki ismiydi.

Maçın son bölümünde sarı-kırmızılılar öyle gol pozisyonuna girdiler ki, Rybka tarihi farkı önledi. Dün Gomis'in kaçırdığı golleri gördükçe "Gomis'e acaba gol kaçırma büyüsü mü yaptılar?" dedim içimden...



5 olacaktı, 2-2 oldu

Şampiyonluk adaylarının içinde en çılgın futbolu Galatasaray oynuyor.

Körebe oynar gibi dediğim Alper Ulusoy, Maicon ile Yatabare mücadelesinde penaltıyı verdi. Seleznov da skoru eşitledi. Şaka gibi. Galatasaray adına 5 olacak maç, 2-2'ye geldi.

Futbolda laubalice hareketler yaparsanız, rakibi küçümserseniz, oyun ciddiyetinden uzaklaşırsanız ileride şok skorlar yaşarsınız.

Dün son dakika golüyle kazanmasını bildi Galatasaray. Penaltıya neden olan Maicon, Aslan'a hayat veren golü attı. Müthiş bir maçtı.

Galatasaray hak ettiği maçtan üç puan aldı. Emin adımlarla hedefe yürüyüşünü sürdürüyor Galatasaray...