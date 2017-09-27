Koşun haber verin tarihe!

EŞİKTAŞ, Avrupa Kupaları'nda bir başka güzel... Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerine pençe üstüne pençe atıyor.

Ligimizin şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'nde önce Porto'ya gününü gösterdi.

Dün gece de Vodafone Park'ın büyülü atmosferinde Alman panzeri Leipzig'e sahaya dar etti, dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdi...

Sen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptıktan sonra, gruptan çıkmanın kapılarını daha şimdiden ardına kadar açtıktan sonra Türkiye'de derbi kaybetsen ne çıkar! Ligimizde alınan galibiyetler, Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen bir zaferin yanında mum ışığı gibi sönük kalır. Önemli olan Avrupa'da Türkiye'yi gururla temsil etmektir.

Beşiktaş dün öyle muhteşem bir futbol oynadı ki... Quaresma, Talisca ve Babel adeta ayaklarında Güneş'i sektirdiler.

Futbolda imkansız diye bir şey yoktur. Dün Beşiktaşlı futbolcular, mucize ötesi bir başarıya daha imza attılar.

Çok oluyorsun be Beşiktaş! Bizi böyle büyük zaferlere çok alıştırdın be Beşiktaş! Bak, Şampiyonlar Ligi'nde senden final isteriz Beşiktaş! Helal olsun Beşiktaş!

Leipzig öyle sıradan bir takım değil arkadaşlar! Yaş ortalaması 23 civarında genç ve fişek gibi bir ekip. Belki de Avrupa'nın en hızlı kontratak yapan takımı Leipzig. Ama dün gece bir yanardağ ordusu gibiydi sahada Beşiktaş! Siyah- Beyazlı futbolcuların gözlerinden fışkıran kazanma ateşi, rakibin gözlerini kamaştırıp yaktı geçti adeta...

Önüne geleni ezip geçiyor Beşiktaş!



Ateşlere basarak koşan bir takım ruhu vardı dün Beşiktaş'ta! Önce Cenk Tosun'un bir kanat oyuncusu gibi üç Leipzig'liyi etkisiz hale getirdikten sonra Babel'e milimetrik ortası ve Hollandalı Ryan Babel'in şahane golü... Ama ne gol! O anda Vodafone Park'tan kulakları sağır eden, desibel rekoltesi uzaydan bile duyulan bir coşku yayılıyordu tüm evrene...

Bu golden sonra neye uğradığını şaşıran Leipzig, Quaresma'nın trivelasına Talisca'nın olağanüstü kafa golü ile yere seriliyordu daha ilk yarıda...

Durun şimdi şunu okuyun Beşiktaşlılar!

Leipzig'in twitter hesabından şöyle bir paylaşım geliyordu: "Yalnızca geride değiliz; aynı zamanda kulaklarımız da sağır olmak üzere!" Beşiktaş böyle büyük bir takım işte Leipzig!

Bu arada kaleci Fabri'ye de bir parantez açmak lazım. Dün gece muhteşem kurtarışlar yaptı. Beşiktaş'ın şahane futbolu karşısında madara olan 'büyük yıldız!' Keita, 59'da yerini Bruma'ya bıraktı.

Bruma girse ne yazar! Keita'yı bile perişan etti bu takım!

Aslında stat ışıkları da Beşiktaş'ın şahane futboluna dayanamadı!

Çünkü yeşil çimlerde futbolu ile ışıl ışıl parlayan bir Beşiktaş vardı!

Son 20 dakikada belki biraz geriye yaslandık, Leipzig'in de top oynamasını izin verdik. Ama bu anlarda bile ana kontrataklarla rakip kalede pozisyon bulan yine bizdik! Takım halinde topun gerisine geçip çok iyi savunma da yaptık!

Avrupa futbolunun yeni prensi Beşiktaş dün bir büyük zafere daha imza attı! Ana sütü gibi helal bir zafer bu!

Beşiktaş bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde takır takır oynuyor, önüne geleni yere seriyor ve Türkiye'nin Avrupa'daki gururu olmaya devam ediyor!

Helal olsun sana Avrupa Kartalı Beşiktaş!

Koşun haber verin tarihe! Sıradaki gelsin!