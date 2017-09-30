MASAL...

Manisa 19 Mayıs Stadı'nın zemini adeta patates tarlası görünümündeydi. Futbol topu, pas alışverişleri sırasında adeta zigzag çizerek, kanguru gibi zıplayarak gitti durdu maç boyunca.

Bu yüzden çoğu zaman havadan oynamak zorunda kaldı her iki takım futbolcuları da...

Valbuena gibi teknik kapasitesi yüksek oyuncular, böylesine bozuk zeminlerde hünerlerinin ancak yüzde 50'sini gösterebilirler.

Zaten Valbuena da dün Fenerbahçe'ye geldiği günden beri en etkisiz futbolunu ortaya koydu. Rakipten çok bozuk zeminle mücadele etti Fenerbahçe'nin Hulk lakaplı oyuncusu.

Fenerbahçe maça daha hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinden elde ettikleri zaferin morali ile karşılaşmaya iştahlı başladılar.

Uzaktan şutlarla rakip kalede gol aradı Fenerbahçe. Çünkü rakip, Fenerbahçe'nin kanatlarını iyi kapattı.

Kenar bekleri Ömer Bayram ve Lopes çok etkili oldu özellikle ilk yarıda.

Sonraki dakikalarda Akhisarspor oyunda dengeyi kurdu.

Olcan, Henrique ve Larsson ile hızlı hücumlar geliştirdi. Kanatları çok iyi kullandı ev sahibi ekip. 10 numara pozisyonundaki Serginho, Henrique'ye yeteri kadar destek veremeyince Brezilyalı forvet Fenerbahçe kalesinde etkili olamadı. Sonuçta her iki takımda da final paslarındaki isabetsizlik, ilk yarıda skor tabelasındaki suskunluğun ana nedeni oldu.

Ama şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'nin ilk yarıda bir tane organize atağı, rakip ceza sahasında bir tane gol pozisyonu yoktu. Sadece Giuliano, Mehmet Topal ve Mehmet Ekici'nin uzaktan etkili olmayan şutları vardı.

Aykut Kocaman da Fenerbahçe'nin durarak oynamasına, sürekli yan top yapmasına kenardan seyirci kaldı ilk 45'te. Sarı-lacivertlilerin kaleyi bulan ilk şutu 56'da Mehmet Ekici'den geldi.



Aykut hoca seyretti

Akhisarspor'un ilk isabetli şutu ise gol oldu. Maç boyunca sürekli yana ve geriye oynayan Mehmet Topal orta alanda öyle bir top kaptırdı ki...

Topu alan Soner Aydoğdu, ikinci yarıda Henrique'nin yerine giren Onur Ayık'a nefis bir asist yaptı.

Onur da Kameni'yi avladı.

Aykut Kocaman baktı ki takımı sahada uyuyor. Dün vasat bir görüntü çizen Valbuena'nın yerine Alper'i, tel tel dökülen Ozan'ın yerine de Soldado'yu oyuna dahil etti. İki değişiklik de doğruydu.

Fenerbahçe bu değişiklikle Soldado ve Janssen olmak üzere çift forvete döndü. Ama dün Janssen o kadar kötü bir günündeydi ki, Aykut hoca oyunun son bölümünde kenara aldı Hollandalı forveti.

Yediği golde hatalı olan Kameni, Serginho'nun karşı karşıya pozisyonunda ayakları ile inanılmaz bir kurtarış yaptı.

Hakem Bülent Yıldırım, rakibine kontrolsüz şekilde giriş yapan Alper Potuk'a direkt kırmızı kart çıkardı.

Biraz ağır bir karardı bu. Genelde bu tür pozisyonları hakemlerimiz sarı kart ile geçiştiriyor çünkü.

Skrtel'in ikinci sarıyı gördüğü pozisyonda ise Bülent Yıldırım haklıydı.

Fenerbahçe, dün takım halinde çok kötü oynadığı maçı 9 kişi tamamladı.

11 kişi de olsa maçı çeviremezdi.

Maç genelinde daha iyi oynayan ve pozisyonları bulan taraf Akhisar'dı ve haklı bir galibiyet aldı ev sahibi takım.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisindeki güzel futbolunu dünkü maçta adeta bir masala dönüştürdü...