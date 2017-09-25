Zor soruyu Tudor çözdü

Galatasaray, bu sezon ilk kez geriy düştüğü maçta bocaladı ama kalite ve güç farkıyla kazanmasını bildi. Sarı-kırmızılıların savunmasının arkasına atılan her top, Bursaspor gol pozisyonuna dönüştü ilk yarıda. İlk 25 dakika Bursaspor farkı daha da artırabilirdi.

Stancu koca bir sezon yatsa bile söz konusu Galatasaray maçları olunca Aslan kesiliyor. Dün de Galatasaray savunmasına ve Muslera'ya çok zorluk çıkardı Rumen yıldız.

Paul Le Guen'in takımı, ilk dakikadan itibaren orta alanın merkezinde baskı yaparak Galatasaray'ın ileriye çıkmasına ve pozisyon bulmasına izin vermedi. Hâl böyle olunca da Latovlevici ve Rodrigues'e çok iş düştü. Sarı-kırmızılılar, topu kanatlara aktarınca rakip kalede etkili olmaya başladı. Galatasaray, ilk yarıda Gomis, Belhanda, Tolga Ciğerci, Rodrigues ile net pozisyonlar buldu. Ama bu net pozisyonlarda Harun kalesinde devleşirken, Bursaspor savunması da adeta etten duvarı ördü.

Delarge'ın golünde Galatasaray savunmasının zaafı da ortaya çıktı. Geriye dönmekte çok zorlandı Maicon, Mariano ve Latovlevici... Latovlevici önde oynamayı seviyor ama ceza sahasına orta yapmak yerine yan pasları tercih ediyor.

Geriye dönüşleri de biraz zayıf Rumen oyuncunun.



Paul Le Guen uyudu!

Tolga, Ndiaye ve Belhanda'nın daha fazla rakip ceza sahasına girmesi gerekirdi.

Çünkü Gomis çok yalnız kaldı Bursaspor defansı arasında. İlk kez bu kadar yorgun ve etkisiz gördüm Gomis'i.

Maçın ikinci yarısında Galatasaray gol için yüklenirken, Bursaspor ani ataklarla rakip kalede 2. golü aradı. Sarı-kırmızılılar, sağ kanattan Bursaspor kalesine etkili ataklar geliştirdi. Mariano ve Rodrigues çok etkiliydi ikinci 45'te. Tudor'un iyi oynayan Mariano'yu oyundan almasına şaşırdım. Ama bu oyuncunun yerine giren Yasin'in golde katkısı büyüktü. Demek ki Rumen hoca doğru yapmış. Feghouli hamlesi ise çok yerindeydi.

İlk yarıda fizik kurallarına bile aykırı kurtarışlar yapan Harun, ikinci yarıda da inanılmaz toplar çıkardı. Maçın büyük bölümünü tek kale oynadı Galatasaray.

İkinci yarıda çok yoruldu Bursaspor. Pas yapamadı, top tutamadı, atak geliştirmekte çok zorlandı. Batalla yorulunca Bursaspor adeta yüzde 50 güçten düşüyor.

Bursaspor, 60'tan sonra tamamen geriye yaslandı ve Galatasaray'ı birinci bölgede kabul etti. Bu durum Galatasaray'ın skor olarak geri dönüşünü kolaylaştırdı.

Paul Le Guen kenarda Galatasaray baskısına bir önlem alamayınca, gol adeta geliyorum dedi Bursaspor kalesine...

Feghouli'nin vuruşu, haftanın en güzel golü olarak ağlara giderken, Galatasaraylı futbolcuların morali zirve yapıyordu.

İlk yarıda çok fazla sazı eline alamayan Belhanda ikinci yarıda tam bir 10 numara olarak sahneye çıktı.

Geçen sezon bir dalgakıran görevini üstlenen Tolga Ciğerci, Tudor ile tam bir gol canavarına dönüştü. Tolga, dün harika bir gol atarak Galatasaray'ı zafere taşıdı.

İgor Tudor dün nokta atışı değişiklikleri ve Bursaspor'u çözen taktikleri ile teknik adamlık dersi verdi.

Bazı teknik adamlar vardır 3-0'dan maçı verir. Bazı teknik adamlar da vardır, Bursaspor gibi zor bir deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçı zekası ile çözer.

Dünkü Galatasaray ve müthiş geri dönüş Tudor'un eseri... Dün ortada zor bir soru vardı.

Bu soruda Paul Le Guen sınıfta kalırken;

Tudor adeta bir matematikçi gibi soruyu çözdü ve 3 puanı cebine koydu Galatasaray.

Helâl olsun Tudor'a!