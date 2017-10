Derbi dediğin işte böyle olur!

Geçen sezonun en harika maçını oynamıştı Medical Park Stadı'nda bu iki takım... Hafızalardan silinmeyecek bir futbol ve şahane gollere sahne olmuştu Trabzon'daki derbi. Dün de maçtaki tempo, yine süper bir derbi olacağının izlenimini verdi.

Talisca'nın yine muhteşem golü ve hemen ardından Trabzonspor'un Olcay ile geri dönüşü...

Beşiktaş'ta takımın en önemli silahları yoktu, saha kenarındaki dahi hocası Şenol Güneş de yoktu. Ama taş gibi bir Beşiktaş vardı sahada.

Sağ bekte Necip, orta sahada Medel ve Tolgay; sağ kanatta ise Lens ile başladı Kartal.

Ersun Yanal ise Alanyaspor hezimetinin faturasını bazı oyunculara kesmiş olacak ki, sürpriz bir kadro ile çıktı adeta olmak ya da olmamak maçına. Mesela stoper alınan Tomas Hubocan dün formsuz Mas'ın yerine sol bekte görev aldı. Takımın en büyük silahı Yusuf Yazıcı yedek kalırken, Onazi ilk 11'de çıktı.

Sonrasında top bir o kalede bir diğer kalede... Orta alanlar çok çabuk geçildi.

Hakem Fırat Aydınus, çaldığı her düdüğün ardından her iki takım futbolcularına adeta konferans vererek maçın hızını kesti. Aydınus, tansiyonu yüksek maçta hatalı kartlar çıkardı, yanlış kararlar verdi iki takım adına da...

O dakikaya kadar hücumda hiçbir etkinliği olmayan Negredo çıkıp Cenk Tosun girdi oyuna. Yani Beşiktaş'tan maça müdahale gelirken, Ersun hoca yine kenarda değişiklik için çok bekledi.

Oysa Yusuf Yazıcı veya haftalardır yok saydığı Castillo hamlesi ile Trabzonspor'un direncini artırabilirdi Ersun hoca. Lens'in attığı golde Talisca'nın Trabzonspor savunmasını uyutan pası ustalık kokuyordu.



?Fabri müthiş kurtarışlar yaptı

Dün Fabri'nin Abdülkadir'in vuruşunda öyle bir kurtarışı var ki... Maç genelinde müthiş kurtarışları vardı Fabri'nin. Mesela Yusuf'un vuruşunu da inanılmaz çıkardı Fabri... Kaleci farkı böylesine büyük maçlarda fazlasıyla ortaya çıkıyor işte.

Olcay'ın attığı golden sonra sevinmemesi, duygusallık adına, vefa adına örnek bir davranıştı. Futbol sahalarımızda böyle fotoğrafları çok görmeye alışık değiliz.

Her anlamda lider ve örnek bir oyuncu Olcay Şahan...

Castillo ve Yusuf Yazıcı girdikten sonra daha çok üçüncü bölgede oynayan bir Trabzonspor ortaya çıktı.

Maç boyunca Burak Yılmaz ileri uçta çok yalnız kaldı. Ne kenarlardan ne de göbekten top aldı Burak. Sosa da çok top kaybetti, hücuma fazla katkısı olmadı.

Rodellega değişikliğinde de çok geç kaldı Ersun hoca.

Burak ve Rodellega ile çift forvet oynadı son 15 dakika derbiyi Trabzon.

Bordo-mavililer, risk alıp beraberlik için bastırırken; Lens'in Onur ile karşı karşıya pozisyonda kaçırdığı gol... Ardından Rodellega ile gelen beraberlik golü.

Başta da söylediğim gibi geçen sezonki derbiye benzer bir maç çıktı ortaya...

Trabzonspor da Beşiktaş da hızlı oynadı ve maçın temposunu hiç düşürmedi 90 dakika boyunca.

Ersun Yanal'ın değişiklikleri ile maçın son bölümünde fırtına gibi esen bir Trabzonspor vardı. Dün akşam iki takım da kazanabilirdi. İnanılmaz goller kaçtı. İki takım da bu beraberlikle zirve yarışında yara aldı.

Beşiktaş'a da Trabzonspor'a da helal olsun. Geçen sezon tadı damağımızda kalan o (sezonun maçının) derbinin ikinci bölümünü izlettirdiler bize...

İşte böyle derbiler istiyoruz. Büyüklüğünüze çok yakıştı. Teşekkürler!