F.Bahçe tuzağa düşürdü!

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan Trabzonspor- Beşiktaş derbisinden sonra dünkü 'Dünya Derbimiz' tıngır mıngır bir maç olmaktan öteye gitmedi. İki derbi arasında dünyalar kadar fark vardı. Beşiktaş da Trabzonspor da kalite olarak Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da çok üzerinde bir futbol ortaya koyuyorlar çünkü...

F.Bahçe de G.Saray da aslında ikincilik hedefini kovalıyor gibi gözükse de yalancı bahar gibiydiler sahada.

İki takımın da ilkokul çocuklarının karne tatilini beklemesi gibi sezon sonunu iple çeker bir görüntüleri vardı.

Dün akşam, topla çok oynayan, istatistik üreten takım değil, akıllı oynayan takım kazandı.

G.Saray bol bol istatistik üretti ama kazanan F.Bahçe oldu.

O yüzden hep söylüyorum. İstatistik bir salon bitkisi gibidir, duvarda bir tablo gibidir; bir süs olmaktan öteye geçmeyen bir detaydır çoğu zaman...

Maçın genelinde daha baskılı oynayan taraf ev sahibi G.Saray'dı.

Sarı-kırmızılılar, maç boyunca tempoyu hep yükseltmek istedi; ancak F.Bahçe defansın göbeğini iyi kapatarak hem rakibin hızını kesti; hem de Sneijder'in şut atmasına izin vermedi.

G.Saraylı futbolcular özellikle ilk yarıda final paslarında sınıfta kaldılar; pasın şiddetini de ayarlayamadılar.



Tudor vakit kaybı!

Galatasaray tribünlerinin, oyundan çıkarken ayakta alkışladığı Bruma dün hep tribüne oynadı. Olur olmaz her yerden kaleye şut attı; oysa çoğu pozisyonda bencil davranmayıp, pas vermeyi tercih etse Podolski, Yasin ve Sneijder golle burun buruna gelecekti.

İlk yarıda Volkan Demirel'in Şener'in hatasından kaynaklanan pozisyonda (Yasin ve Sneijder'in şutunda) saniyeler içinde art arda iki süper kurtarışı vardı...

Fenerbahçe dün 90 dakika çok iyi savunma yaparak maçı kazandı.

Advocaat'ın tecrübesi, Tudor'u mat etti.

Neden mi? Fenerbahçe, topu Galatasaray'a bıraktı. Alın siz oynayın, ben iyi savunma yaparak sizi yoracağım ve yakaladım mı atacağım dedi. Öyle de oldu zaten.

Oyunun uzatma anlarında Şener'in müthiş ortasına De Souza jeneriklik bir kafa vurarak Muslera'yı avladı.

Dünkü derbiden şu sonuç ortaya çıktı Galatasaraylılar açısından:

Tudor'la Galatasaray gelecek sezon şampiyon filan olamaz. Hatta ilk 3'e bile giremez. O yüzden Galatasaray yönetimi şimdiden hoca arayışlarına başlamalı...

Başakşehir ile puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe, ikinci olup, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek yolunda dev bir adım attı.