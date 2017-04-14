Beşiktaş turu geçer!

Stade de Lyon tribünlerindeki yaklaşık 30 bin Beşiktaş taraftarı, Fransız fanatiklerin gözünü korkutmuş olacak ki; maçı provoke etmeye çalıştı Lyonlu taraftarlar... Fransızlar, maçı provoke edip, olayları bizim üzerimize atarak masa başında zafer kazanmak gibi ucuz ve çirkin bir yönteme başvurdular.

Ama yemezler! Durun bakalım!

Sizin çirkin yüzünüz varsa bizim de mangal gibi yüreğimiz ve ateşli futbolumuz var!

Ey Fransa Futbol Federasyonu!

UEFA, günler öncesinden bu maç için 4. seviyede (yüksek derecede) riskli maç duyurusunu yaptı. Neden gerekli önlemleri almadın! Taraftarlar sahaya girdikten sonra UEFA'nın 'Güvenlik tedbirlerini artırmazsanız maçı oynatmam!' tehdidinden sonra aklı başına geldi Fransızlar'ın.

Maç bu yüzden yaklaşık 50 dakika geç başladı. Sonuçta tuzağa düşmedik, Fransızlar'ın çirkin oyununa gelmedik; ama Avrupa Ligi Şampiyonluğu'nu hedefleyen Beşiktaş'ın bu tuzaklara düşmemesi lazım. Dünkü olaylardan ders çıkarmamız şart.

Maça gelirsek; Beşiktaş müthiş bir ilk yarı oynadı. Quaresma ve Aboubakar gibi iki büyük hücum silahımız yoktu ama dün Şenol Güneş'in görev verdiği bütün oyuncular adeta iki kişilik mücadele etti. Babel'in muhteşem golünde Talisca'nın asisti olağanüstüydü. Çalışılmış bir pozisyondu ve Lyon'u zayıf karnından vurmayı başarmıştık.



Ne yaptın Fabricio!

Golü bulduktan sonra Fekir'in direkten dönen şutu dışında Lyon'a ilk yarıda pozisyon vermedik. Savunmada şahane işler yapan Marcelo, hücum bölgesinde de bir forvet kurnazlığında oynadı ve ilk yarıda 3 kez Lopes'in koruduğu kaleyi yokladı.

Ah Talisca ah! Kaleci Lopes boşa çıkmışken o kafa vuruşunda topu içeri sokmalıydın. Sen ki serbest vuruşları penaltı gibi kullanan bir yıldızsın.

60. dakikadan sonra Lyon büyük baskı kurdu üzerimizde. Ama o dakikalarda çok iyi savunma yaptık. Kanatları iyi kapattık, göbekten açık vermedik. Ofsayt taktiğini de çok iyi uyguladık. Fakat rakibin baskısını bir türlü kıramadık.

Orta sahamız çok oyundan düştü.

70. dakikada Marcelo'nun büyük hatasında Lacazette yüreğimizi ağzımıza getirdi; ama şans melekleri yanımızdaydı bu dakikada. Maçın son bölümlerinde Tolisso'nun direkten dönen bir kafa şutu vardı. Fransızlar'ın iki topu direkten döndü karşılaşmada.

İspanyol hakem Mateo Lahoz, müthiş bir maç yönetti.

Tasilca toplu oyunda çok etkiliydi ama topsuz oyunda yoktu. Savunmaya gelip yardım da etmedi. Son bölümde kendi hatalarımızla pozisyonlar verdik Lyon'a.

Ve bir kafa şutu direkten dönen Tolisso bitime çok az bir süre kala skora dengeyi getirdi. Biz maç berabere bitecek diye üzülürken; kalecimiz Fabricio'nun amatörce hatası ile yıkıldık!

Ne yaptın Fabri! Neden topa vurup uzaklaştırmadın! Senin görevin çalım atmak değil Fabri! Yazık değil mi bütün emeklere! 2 dakikada 2 gol yedik!

Kendi hatalarımızla golleri hediye ettik Lyon'a! İnanılır gibi değil!

Son 15 dakikada oyundan düştük, yorulduk, motivasyonumuz bozuldu ve yenilgi geldi. Ama 2-1'lik skor da kötü değil! Dün belki golleri hediye ettik ama turu hediye etmeyeceğiz! Biz bu Lyon'u haftaya Vodafone Arena'nın çimlerine gömeriz ve turu geçeriz.

Yeter ki zafere inanalım!

Sen zafere inanırsan, zafer de sana inanır Beşiktaş!