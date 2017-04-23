Vicdanlarda küme düştünüz

Sezon boyu A Spor ve Fotomaç'ta Başakşehir'i adeta yere göğe sığdıramadım. Meğer ne büyük hata etmişim. Ne kadar da yanılmışım. Başakşehir'i 'suda ateş yakan' başarılı bir spor kulübü olarak bilirdim düne kadar. Oysa 'Dövüş Kulübü' imiş de haberimiz yokmuş. Hep söylerim;

Bir martı uçak düşürür.

Dün Başakşehirli futbolcular (bir otobüs dolusu futbolcu) evine ekmek götürmek için çırpınan iki zavallı muhabire tekme tokat giriyorlar.

Kafa atıyorlar. Linç girişiminde bulunuyorlar. Benim için Başakşehir vicdanlarda küme düşmüştür. Bin kere yazıklar olsun. Sizin oynadığınız o futbol, yerin dibine batsın. Başakşehirspor denilince artık aklıma gariban döven; futbolcular topluluğu gelecek. Başakşehir dün Türk futbolunun marka değerine kafa atmıştır; tekme atmıştır; yumruk atmıştır.

Ey Futbol Federasyonu; bakalım bu çirkin olayın kahramanlarına hangi cezaları vereceksiniz. Takipçisi olacağım.

Sakın ha; halının altına süpürmeye çalışmayın şikede olduğu gibi. Yemezler.

Korkaklar asla zafer kazanamaz...

Fransa'da Beşiktaş'ın başına örülen çirkin tuzağı UEFA'ya anlatmaya çalışırken;

Türkiye'de bir futbol kulübü, iki gariban muhabirin canına okuyor. Gel de şimdi UEFA'ya inandır Türk futbolunun temiz olduğunu. Türkiye'de futbolun sadece sahada oynandığını. Bu ortaçağ karanlığı çirkin görüntüler, UEFA'nın önüne gitmeyecek mi? Temizle temizleyebilirsen...

Bu akıl tutulmasının altına imza atanlar en ağır şekilde cezalandırılmazsa, futbolumuzu da kaybederiz.

Sonra şu cümleyi kurarız:

Türk futbolunu kaybettik.

Başımız sağolsun...