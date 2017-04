Tarihi bir maç

Dünyanın dört bir tarafında şaşaalı statlarda maçlar izledim.

Dünya Kupası statlarına gittim. Ama dün Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki coşkuyu, atmosferi hiçbir statta görmedim. Stadın dört bir yanından duygusallık, takım sevgisi, takıma candan bağlılık akıyordu.

Coşku, tribünlerden bir ipekten şelale kıvamında akıyordu sanki.

Trabzonspor, maça adeta yenik başladı.

Cenk'in köşeye giden vuruşunda Onur'un yapabileceği bir şey yoktu.

Golden sonra tribünlerde kısa bir sessizlik oldu. Sonrasında coşku yine zirve yaptı. Yavaş yavaş toparlanan bordomavililer;

Okay'ın şahane golüyle beraberliği yakaladı.

O anda yaşanan coşku, anlatılacak cinsten değildi. Bunu bir Trabzonsporlu'nun kalbinin sesinden dinlemek gerek. O an desibel rekoru kırılmıştır.

İstanbul'dan 1200 km uzaklıktaki bir şehir takımı tribünlere 40 binin üzerinde taraftarını çekiyorsa bu Trabzonspor'un büyüklüğünü gösterir. Hem de Fenerbahçe ve Galatasaray boş tribünlere oynarken...

Skor 1-1 olduktan sonra Trabzonspor öne geçecek pozisyonları da yakaladı.

Castillo biraz daha özverili oynasa, final hareketlerini yapabilse Trabzonspor ilk yarıda öne bile geçebilirdi. Ama Beşiktaş da net fırsatlar yakaladı ilk yarıda.

İlk yarıda Trabzonspor adına Yusuf Yazıcı, Mas, Okay; Beşiktaş adına ise Fabri, Talisca ve Cenk çok etkili oldu.

Quaresma'nın sakatlanıp çıkması Trabzonspor adına da bir şans oldu.



Beşiktaş'ın rakibi Trabzon

Derbinin ikinci yarısı ise tam bir heyecan fırtınası şeklinde geçti. Uzun yıllardır böylesine heyecanlı, tempolu bir maç izlememiştim. Her iki takım da futbolun güzelliklerini sergiledi.

Beşiktaş, Aboubakar'ın golü ile öne geçtikten sonra Trabzonspor fırtına gibi esmeye başladı.

Bordo-mavililer, 2 dakikada iki Kolombiyalı oyuncusu Castillo ve Rodallega'nın golleri ile öne geçerken, Şenol Güneş Stadı coşkuda zirveye çıktı. Talisca, müthiş bir serbest vuruş ile eşitliği getirdi. Talisca çok etkili bir oyuncu.

Serbest vuruşları penaltı gibi. Tıpkı geçen hafta Gençlerbirliği'ne attığı gibi dün gece de Trabzonspor'a attı.

Aslında herkes 3-3'e razıydı. Teknik direktörler oyuncu değişikliklerini bile bu yönde yaptılar. Ancak uzatmalarda sahneye çıkan Atiba'nın golü ile Kartal zafere kanat çırptı.

Son yıllarda böylesine coşkulu, böylesine heyecanlı bir tribün fotoğrafı görmemiştim.Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş zorlu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

Ersun Yanal'ın Trabzonspor'u da yavaş yavaş müthiş bir takım haline geliyor. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ın en büyük rakibi Trabzonspor olacaktır.

İki takımı da sergiledikleri performans nedeniyle ayakta alkışlıyorum.