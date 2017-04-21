Eto’o’yu alsaydınız o kupa gelirdi!

Olağanüstü bir maç oldu. Sağlık olsun! Galiptir bu yolda mağlup! Olmadı, olmadı, olmadı! Kahrolduk, elendik.

Bu kadar hak etmişken yarı finali ve Stockholm'ü... Ah Tosic ah; ah Mitrovic ah! Neden plase vuruş yaptınız penaltı atışlarında. Neden o topu tavana çakmadınız! Neden yaradana sığınıp vurmadınız? Neden Lopez'i de içeriye sokmadınız! 90 değil tam 120 dakikalık bir futbol resitali... Dile kolay tam 2 saat... Biz izlerken yorulduk da sahadaki futbolcular yorulmak nedir bilmediler.

Bir de üstüne nefesleri tutarak, gözyaşları içinde izlediğimiz penaltı atışları...

Neler kaçırdık neler? Avrupa Ligi'nin favorisi Lyon karşısında tonla pozisyona girdik.

Bir futbol maçından görmek istediğiniz tüm güzellikler dün Vodafone Arena'da yaşandı. Tribünleri dolduran taraftarın coşkusu, Beşiktaş'a olağanüstü desteği... Sahada direkten dönen toplar; iki kalecinin şahane kurtarışları...

Kırılma anları... Fabricio, ilk maçta gole neden olan hatasını, dün gece mucizevi kurtarışlar yaparak telafi etti.

Ah bir de penaltı kurtarabilseydi...

İki takım futbolcularının tur için sahada akıttıkları ter... İki hocanın dahice taktiksel hamleleri... Ne maç oldu be... Şampiyonlar Ligi kalitesinin üzerinde bir mücadele izledik.



Kadro zenginliği şart

Emek, alınteri, takım bütünlüğü...

Futbol adına her şey vardı sahada. Ya Beşiktaş taraftarını nasıl anlatmalı?

Fransızlar'a taraftarlık dersi verdiler dün. Beşiktaş'a da taraftarına da helal olsun!

Avrupa arenasına çıkınca, kadro zenginliğinin ne kadar önemli olduğunu dün bir kez daha gördük. Mesela Cenk Tosun'un yerine Mario Gomez gibi bir forvetimiz olsaydı...

Ya da bir inat uğruna alınmayan Eto'o transfer edilseydi, bu satırlarda Beşiktaş'ın destanını yazıyor olurduk.

Marcelo'nun yokluğunda stopere daha usta bir ismi monte edebilseydik.

Şenol Güneş, bu takımla adeta sinekten yağ çıkarırcasına olağanüstü işler yaparak Beşiktaş'ı buraya kadar getirdi. Ama Lyon'u

daha geniş ve daha yaratıcı bir kadrosu vardı. Zaten Avrupa Ligi'nin favorisi gözüyle bakılıyordu Fransız takımına.

Bu maçın güzellikleri, Beşiktaş adına büyük kazançtır. Büyük tecrübedir.

Bu Beşiktaş, elindeki yıldızlarını tutup, kadrosunu zenginleştirmeyi başarabilirse gelecek sezon Avrupa'dan kupa getirir. Dün gece siyah-beyazlılar bunun işaretlerini verdiler.

Beşiktaş, Türkiye liginin üzerinde bir takım. Dün oynadığı muhteşem futbolla tam bir Avrupa takımı olduğunu tüm dünyaya gösterdi.

Teşekkürler Beşiktaş! Bizlere Avrupa arenasında yaşattığın olağanüstü heyecan için!

Sağol... Sağol... Sağol...