Şenol Güneş tarih yazıyor

İki takım futbolcuları, seremoniye 15 Temmuz Şehitleri'nin çocukları ile çıkarken; ellerindeki '15 Temmuz'u Unutmayacağız' pankartı yüreklere kazındı.

Duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Evet; Unutmayacağız; unutturmayacağız!

Tribünlerde muhteşem bir atmosfer vardı.

Galatasaray derbiye çok coşkulu başlarken; Beşiktaş ilk yarıda risk almadan oynadı.

Pas oyununda Galatasaray'ın özellikle merkezde üstünlüğü vardı. Ama Galatasaray'da da hücum geçişlerinde bir sıkıntı göze çarptı. Podolski sorumluluk almaktan kaçındı. Sneijder yetersiz kaldı. Bütün yük, Bruma ve Yasin'in omuzlarına bindi.

Beşiktaş adına ise Babel ve Quaresma çok çizgide kalırken, Cenk Tosun da ilk yarının en az topla buluşan oyuncularından biri oldu. Talisca da ilk 45'te sahneye çıkmakta zorlandı.

Chedjou ve Yasin de Quaresma'nın koşu yolunu kapatarak orta yapmasına, hücuma zenginlik katmasına ilk yarıda engel oldu.

859 milyon liralık derbide kaleyi bulan ilk şut 32'de Podolski tarafından atıldı.

Maçın 12. dakikasında Atınç ile Yasin arasında Beşiktaş ceza sahasındaki ikili mücadelede Yasin yerde kaldı. Herkes, hakem Bülent Yıldırım'ın penaltı verdiğini zannetti.

Ancak hakem, aut kararını vermişti.



Tudor oyunu okuyamadı

İkinci yarıya Beşiktaş golle başladı.

Talisca'nın serbest vuruşunda adeta kurşun gibi giden top, barajdaki Bruma'ya çarpıp Muslera'yı yanılttı ve ağlara gitti.

Golden sonra Beşiktaş daha iyi oynamaya başladı. Galatasaray ise muhteşem taraftarı önünde geriye düşmenin moral bozukluğu ile toparlanmakta zorlandı. Sonrasında Bruma ile yüklendi Cimbom, Beşiktaş kalesine.

Marcelo çok kritik müdahaleler yaptı.

Golü atan Talisca, Galatasaray'ın riskli bir oyun anlayışına dönmesiyle sahada harika işler yapmaya başladı.

İkinci yarıda Carole'un ceza sahasında Quaresma'ya mühadalesi ise bana göre penaltıydı. Bülent Yıldırım pozisyonu süzemedi.

Şenol Güneş, son 20 dakikada orta saha direncini kuvvetlendirmek ve Beşiktaş'ın daha etkili pas bağlantıları yapabilmesi için Talisca'nın yerine Tolgay'ı sahaya sürdü.

Tudor'un Sneijder'in yerine Eren Derdiyok hamlesi doğru bir karardı.

Bunun için neden 75 dakika bekledi anlamadım. Çünkü Sneijder gününde değildi. Eren girdikten sonra daha etkili hücumlar yapan bir Galatasaray izledik.

Beşiktaş, 80. ile 82. dakikalar arasında öyle bir pas trafiği yaptı ki Galatasaraylı oyuncular bu paslaşmayı sadece seyretti.

Galatasaray da oyun geneline baktığımızda iyi mücadele etti.

Dün oyunu okumakta zorlanan, hamlelerinde geç kalan Tudor, ligimizin 'İmparator' teknik direktörü Şenol Güneş karşısında sınıfta kaldı.

Ama Beşiktaş her hattı ile çok güçlü bir takım. Yaratıcı oyuncu sayısı da çok fazla.

Dünkü derbi zaferi ile 50 puana ulaşan Beşiktaş, şampiyonluğa koşar adım gidiyor... Nasıl gitmesin ki;

Başakşehir'e 4, Galatasaray'a 10, Fenerbahçe'ye de 12 puan fark attı bu takım!