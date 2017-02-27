Obradovic daha iyi oynatır!

Advocaat'ın rotasyonlarına, koca Fenerbahçe'nin kadrosu ile adeta çocuk oyuncağı gibi oynamasına alıştık artık.

Alıştık da sezon bitecek neredeyse ve Hollandalı hoca, ideal bir 11 oluşturamadı hala. Maç kazandıracak bir oyun sistemi de yok Advocaat'ın...

Teknik adam bu kadar yetersiz kalınca, sarı-lacivertlilerin maç kazanması tamamen şansa ve yetenekli oyuncuların bireysel çabalarına kalıyor.

Dünün en akılcı hamlesi, haftalardır neden ısrarla ilk 11 oynadığını anlayamadığımız Souza'nın kulübeye çekilmesiydi.

Yerine oynayan Ozan Tufan daha yaratıcı işler yaptı. Ama Advocaat, ikinci yarıda bu doğrusunu da yanlışa çevirerek De Souza'yı yine oyuna aldı.

Maça daha iştahlı ve hızlı başlayan taraf, Fenerbahçe idi. Ama golü bulan Gaziantepspor oldu. Yenilen golde Fenerbahçe defansı öylesine ağır kaldı ki... Ghilas'ın çalımları Skrtel'in başını döndürürken, Roman Neustadter, Sefa Yılmaz'ın gol vuruşunu seyretti.

Fenerbahçe, çok iyi bir set hücumu yaparak beraberlik golünü buldu. Alper'in akıl dolu ortasına Lens harika bir vuruş yaptı. İlk yarının son bölümünde Sow'un kaçırdığı bir pozisyon var ki; Senegalli forvet vuruş anında ağır kalırken, Elyasa da ağlara giden golü çıkardı.

Gaziantepspor, ilk yarıda sağdan Barış ile etkili olurken, sol kanadı hiç kullanamadı. Alper hücum bölgesine çok top taşırken, Volkan Şen ceza sahasında çok top ezdi, bunda maç eksikliğinin yani güçsüz oluşunun rolü büyüktü.

İkinci yarıda Gaziantepspor daha önde oynamaya çalıştı, hücumu düşündü.

Orta sahalar çok çabuk geçildi.

Fenerbahçeli futbolcularda 60'tan sonra fiziksel bir düşüş gözlemlendi.



Kangwa, Advocaat'ı kurtardı!

Fenerbahçe'de Advocaat'lı dönemde bir hastalık var. Futbolcular, ceza sahası dışından şut girişiminde bulunmuyorlar. Oysa böylesine stresi yüksek maçlarda bol şut atmak, skor üretmekte büyük rol oynar.

90+5'te Kangwa, 1 metreden topu ağlara gönderemedi. Penaltıdan daha net bir pozisyondu oysa...

Haftalardır hep söylüyoruz. Lens geldiği günden beri bu oyuncuya endeksli bir takım çıktı ortaya. Lens oynarsa, Lens goller veya asistler yaparsa Fenerbahçe kazanıyor. Dün G.Antep'te Lens de yetmedi. Çünkü artık rakip teknik direktörler, önlemlerini Fenerbahçe üzerinden değil de Lens üzerinden almaya başladı.

Fenerbahçe ligin son sırasındaki takımı yenemiyor ve bu takımın hocası hala Advocaat! Evet ben de istikrardan yanayım. Ama Advocaat ile istikrarı yakalayamazsınız.

Çünkü Advocaat bu takımın başarılı olacağına inanmıyor. Sarı-lacivertli futbolcular da kenardaki hocanın maçı çevirebilecek hamleler ve taktikler üreteceğine inanmıyor. O zaman hangi istikrardan bahsediyorsunuz siz?

Fenerbahçe'yi basketbolda başarıdan başarıya koşturan Obradovic'i bu takımın başına getirseniz, inanın bundan daha coşkulu oynatır...

Dün kaybedilen 2 puanla ikincilik hedefi de çok zora girdi. Çünkü Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü Fenerbahçe!

Yazık! Olan Fenerbahçe taraftarına oluyor!