Stockholm seni çağırıyor!

Beşiktaş, sanki 3-1'lik dev bir avantaja sahip değilmiş ve mutlak kazanmaya ihtiyacı varmış gibi tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı maça.

Vodafone Arena tribünlerini dolduran muhteşem taraftar topluluğuna ne demeli! Onlar, maçın ilk saniyesinden son saniyesine kadar mutluluğun, coşkunun, zaferin resmini çizdiler. Nasıl coşmasınlar ki; muhteşem bir takıma sahipler...

Bu gururlanılacak başarı tablosunun, ligde ve Avrupa'da koşar adım hedefe yürüyüşün mimarı elbette ki Şenol Güneş...

Bir Şenol Güneş'in takımına oynattığı futbola bakıyorum; bir de Advocaat'ın Fenerbahçe'ye oynattığı futbola...

Arada dağlar kadar fark var.

Şenol hoca, daha ilk maçta işi bitirmelerine rağmen, siyah-beyazlı takıma öyle bir hırs aşılamış ki daha maç başlamadan Beşiktaşlı futbolcuların gözlerindeki maçı kazanma alevini gördük.

Bu alevler dağ gibi yükselip, rakibi yakarken, siyah-beyazlı futbolcular adeta yanardağ ordusu gibiydi.

Quaresma, Babel, Talisca rakip kaleye amansız bindirmeler yaparak, Hapoel Beer Sheva defansını adeta felç ettiler. Talisca'nın füze gibi şutları Hapoel Beer Sheva kalecisi Goresh'e kabus dolu dakikalar yaşattı.



Yaratıcı oyuncu fazla

Aboubakar'ın golü ise jeneriklikti.

Bu takımın birinci golcüsü Cenk Tosun ama; Aboubakar da görev aldığı maçlarda (son 4 resmi maç, 142 dakika sahada kalıp 3 gol attı) görevini yapıyor. Şenol Güneş'in ekibinde ilk 11'in dışında yedekler de çok formda.

Bu kolej havası, Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde finale götürürse kimse şaşırmasın.

Güneş, Galatasaray derbisini düşünerek Atiba, Oğuzhan ve Cenk Tosun'la maça başlamayarak bu üç önemli yıldızını dinlendirdi.

Emek, alınteri ve takım bütünlüğü, yaratıcı oyuncuların fazla oluşu Beşiktaş'ın başarısının ardında yatan gerçek...

Saha kenarındaki Şenol Güneş'e bakıyorum; heyecandan yerinde duramıyor.

Müthiş bir skor avantajına rağmen; takımı sahada adeta şiir gibi oynamasına rağmen... Bu arada Şenol hoca dün kenarda çok şık görünüyordu; bu şıklık sahadaki futbolcularına da oyun şıklığı olarak yansımıştı.

Quaresma çıktıktan sonra Hapoel Beer Sheva, kalemize yüklendi, beraberlik golünü de buldular. Son bölümde Aboubakar'ın yerine giren Cenk Tosun, attığı golle son noktayı koydu!

Gökyüzündeki yıldızlar da Beşiktaş'ın bu coşkusuna ortak olup, uzay boşluğuna 'Kartallar Yüksek Uçar' yazısını yazdılar. Kara Kartal da kanatlanıp, son 16 turuna uçtu...

Tebrikler Beşiktaş. Bugünkü kurada şansın bol olsun. Sana final, hatta kupa yakışır.

24 Mayıs'ta Stockholm'de oynanacak finalde aşkın rengi siyah-beyaz olsun.