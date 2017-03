Avrupa’ya selam yola devam!

Açık ve net söylüyorum, Kiev, Fenerbahçe ve Olympiakos'la oynanan "final" maçlarında bu takım hep eksik kaldıysa ilk sorumlu mental hazırlık anlamında profesyonel destek almayanlar dahası bu tür destekleri küçümseyenlerdir. Net!

Aboubakar'ın haline bakın; gol atmışsın moralin yerinde, harika oynuyorsun, takımın da öyle ve sen gidiyorsun kıldantüyden bir sebeple rakibine kafa atıyorsun.

O kafa rakibine değil takım arkadaşlarına atıldı ey Aboubakar bundan emin olabilirsin?

Fırtına gibi başlayan Beşiktaş 20 dakikada fişi çekti çekecek, bir bakıyorsun önce zincirleme hatalarla gol yeniyor ardından takım eksik kalıyor.

Pes gerçekten pes. Umalım ki Avrupa mücadelesinin bundan sonraki ayaklarında böyle saçmalıklar yaşanmasın. Buna şiddetle ihtiyacımız var.

Allah'tan düne kadar "iyi şeyler bekliyoruz" dediğimiz her maçta bizi yanıltan Babel, bu kez "hiçbir şey beklemiyoruz" noktasına geldiğimizde gecenin adamı oldu! Ayağına, yüreğine sağlık Babel, klasını gösterdin.

Bu turda senin emeğin büyük, özellikle Olympiakos baskı kurmuşken o attığın ikinci gol var ya, muhteşemdi, gecemizi aydınlattı…



Babel, Babel, Babel...

Evet Babel'e teşekkürler, hem de çok teşekkürler, yoksa Q7 saçma sapan hareketler yaparken ve sarı-kırmızı kartın etrafında dolaşırken Oğuzhan'ın çıkarılması intihar gibi bir şeydi… Babel, Babel, Babel... Gecenin tüm yanlışlarını doğru yapan adamın adı budur; Ryan Babel!

İlk 45'te iki farktan sonra topu rakibe bıraktığına bin pişman olan Beşiktaş ikinci yarıda daha akıllı, daha dirençli, daha takım olmanın ödülünü aldı.

Atiba direndi, Tosic, Necip, Adriano, Fabri, Gökhan Gönül gecenin en sağlamlarıydılar.

Yürekleriyle oynadılar… Bu zafer yüreklerini çimlere serenlerle geldi, tribüne oynayıp şov yapanlarla değil… Onların her biriyle gurur duyuyorum.

Ve muhteşem taraftar sizlere de teşekkürler en krıtik anlarda on birinci, 12'nci adam oldunuz, Evet kazandık, evet tur atladık, evet 10 kişiyle Olympiakos'a futbol dersi verdik ve de "Kendini beğenmiş Avrupa'ya selam, yola devam" diyoruz ammaaaa bu maçtan alacağımız dersleri mutlaka almalıyız.