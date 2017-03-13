Q7’nin yokluğu mu Beck’in varlığı mı?

Beşiktaş'ın bir oyun sistemi var, bunu sahaya yansıttığı zaman işini kolaylaştırıyor, aksi halde ise Kartal'ın vites yükseltmesi ve sonuç alması mümkün olmuyor. İlk yarıda Beşiktaş rakip kale önünde bu tercihlerini doğru yapmadı. Sergen Yalçın'ın Kayserispor'u 10 kişiyle kapanmadı, onlar da kendi oyunlarını oynamaya çalıştılar.

Aslında bu Beşiktaş'ın işine gelen bir durum… Kapanmayan ve belli bir sistemle oynayan rakiplere karşı çözüm üretmek daha kolaydır. Buna rağmen Beşiktaş ilk yarıda bu çözümleri üretmekte zorlandı. Cenk durgun, Babel vasat, Oğuzhan beklenenin altında, Beck ise etkisiz elemandı. Aboubakar'ın gayretleri vardı bir de ona eşlik etmeye çalışan Atiba ve Talisca… Şenol hoca çözümü Babel'in yerine Tolgay Arslan'ı sahaya sürmekte buldu.

Aboubakar-Cenk ikilisini öne koyan Güneş, Talisca'yı da onlara yakın oynatarak rakip kale önünde daha etkili olmayı hedefledi… Nitekim ikinci yarının başından itibaren rakip kale önüne yerleşen ve orada etkili paslaşmalar yapan bir Beşiktaş izledik. Üste üste gelen pozisyonlardan sonra gecenin ismi Aboubakar kilidi açtı…



Gecenin adamı Aboubakar

Golün ardından Beşiktaş işi kolayladı derken Erkan'ın ortasını Tosic seyredince Umut'a topa dokunmak kaldı ve tabela eşitlendi.

Beşiktaş risk alarak yüklenirken Talisca'yla bolca şut denemesi de yaptı.

Bu şutların bir çoğu kaleci Ali Ahamada'da kalırken Kartal seri paslarla göbekten delme girişimlerini de ihmal etmedi. Sergen hoca Lawal'ı çıkarıp stoper Douglau'yu oyuna alıp lideri durdurmayı planladı. Bu plan tuttu diyebiliriz. Beşiktaş pozisyon bulmakta zorlanırken Kayserispor ilginçtir Beck'in kendi kalesine attığı öne geçti.

Beşiktaş şoku çabuk atlatıp berebarlik için yüklenmeye başladı. Gecenin adamı Aboubakar bir kez daha sahne aldığında tabela bir kez daha eşitlendi.

İyi bir maç izledik, iki takım da kazanabilirdi.

Beraberlik adil bir sonuç oldu.

Bu beraberliği Q7'nin yokluğuna değil Beck'in varlığına bağlıyorum.

Beck ve Tosic benzer pozisyonlarda biri müdahale edemedi, diğeri yanlış yaparak geceye damga vurdular.