Çift haneli!

Devler ilk yarıda gardlarını aldılar ötesini pek düşünmediler.

Talisca, Quaresma, Babel ve Oğuzhan'ı kilitleyen Galatasaray oyunu sıkıştırmayı yeterli gördü ve her şekilde galibiyete ihtiyacı olmasına rağmen bu amacına ulaşmak adına risk alamadı...

Beşiktaş'ta Babel ve Quaresma'nın etkisiz görüntüleri Cenk'i yalnız bıraktı, Talisca ve Oğuzhan da öne çıkıp destek vermeyince, Kartal koca devreyi pozisyon bulamadan geçirdi.

İkinci yarının başında topun başına geçen Talisca, Muslera'nın beklemediği yere attı, top istediği yere gitse Uruguaylı kaleci kurtarır mıydı bilemem ama Bruma'nın kafasına çarpan top uzak köşeden ağlara gitti...



Akıllı oynadı ve kazandı

Golden sonra Galatasaray artık risk almak zorundaydı ve deyim yerindeyse gardını da bir köşeye bıraktı... Maç artık Beşiktaş'ın istediği kıvama gelmişti...

Tudor, hakem Bülent Yıldırım'ın "hoşgörüsüyle" kırmızı kartın kıyısından dönen Selçuk'u çıkarıp Tolga'yı sahaya sürerek hamle yaparken, Beşiktaş arka tarafta daha büyük boşluklar bulmaya başladı...

Buna karşılık Gökhan Gönül iki kez Bruma'yı kaçırıp bir de Tolga'yı arkasında unutunca Şenol hoca savunmanın sağına Beck'i çekti. Ardından Güneş herkesi şaşırtmayı başararak Talisca'yı kenara aldı! Oğuzhan yürüyor, Talisca gol atmış morali yerinde ve oyunun yönünü de değiştiriyor, bu şartlarda neden çıkar gerçekten akıl erdirmek zor!

Tudor, Sneijder ve Yasin'i çıkarıp Rodrigues ile Eren Derdiyok kozlarını oynadı. Galatasaray kontrolsüzce yüklenirken, Beşiktaş en sevdiği türden kontratak fırsatları yakalamaya başladı.

Babel yok, Quaresma fantezi peşinde Aboubakar ise Güneş'in yanında oturuyor!

Pes!

Bana göre yanlış olan saha içi görüntüyü "Beşiktaş akıllı oynadı ve kazandı" diye özetlemek de mümkün.

İsteyen öyle yapsın, bana göre Beşiktaş çok daha iyi oynamalıydı.

Öbür taraftan iyi ya da kötü oyundan çok kazanmak önemliydi ve Beşiktaş kazanıp, Fenerbahçe ve Galatasaray'a, çift haneli fark attı... Ben bugüne kadar böyle bir fark görmedim.

Helal olsun.

Artık şampiyonluk yarışında iki takım var; biri Beşiktaş, diğeri Başakşehir.