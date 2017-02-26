Kartal pençesi

Beşiktaşlılar'a yeni sezonda; çok koşan, rakibi baskı altına alan, bol pozisyon bulan, çok gol atan bir Kartal izleteceğiz. Gomez, Quaresma, Töre, Sosa, Oğuzhan, Rhodolfo, Atiba, Kerim, Olcay gibi yıldızların performanslarının çizgi ötesine geçmesi ise Beşiktaş'ı çok daha iyi bir takım haline getirecektir...

Yukarıdaki satırlar Şenol hocanın göreve yeni başladığı geçen sezon başında yapılan Almanya-Avusturya Kamp Raporu'ndan...Peki şimdi neyi hatırlatıyoruz; Beşiktaş'ın bugünkü oyun düzenini tesadüfen oluşturmadığını anlatmak için Güneş, Bismillah dediğinde biz "Güneş Sistemleri" diyerek yukarıdaki analizi yapmıştık.

Yani, Beşiktaş'ın baş döndürücü pas trafiği, savunmadan başlayan hücum organizasyonlarının ardında çok büyük bir emek var. Samet Aybaba ve Bilic dönemlerinde pençesindeki tırnaklarını bilemeye başlayan Kartal, Güneş'in tecrübesiyle gücüne güç kattı, pençelerini en sert rakipleri dahi parçalayabilecek hale getirdi...



Dönen toplar Atiba'nın

Yarınki derbide aynı manzarayı göreceğimize inanıyorum. Savunma ve orta alan oyuncularının kurdukları "Hilal" üzerinde yapılacak paslaşmalar; G.Saray savunmasında görülen ilk açıkla birlikte arkaya atılan iyi bir topla, sağlam bir gol pozisyonuna dönüşecektir.

Kanat bindirmeleri rakiplerin dengesini bozan Beşiktaş'ın asıl sırrı ise dönen topları Atiba'nın almasıdır.

Alınan "ikinci" top, daha etkili, daha sonuç alıcı bir atak geliştirme imkanı doğurmaktadır. Beşiktaş takımı ölü bölgede etkisiz paslaşmalar yapmıyor.

Bu pas trafiğinin hedefi, rakibin sabrını taşırmak, topu kapmak için düzenini bozmaya itmek ve o bozulan düzenden faydalanmak. O nedenle hafta başında oynanacak oyunun adı, her sonuca açık diye tanımlanan derbi de olsa, eninde sonunda güç farkı belirleyici olacaktır.

Yeter ki güç farkını kapatmak adına hakem devreye girmesin. Bülent Yıldırım gördüğünü çalar ve maçın üstüyle başıyla oynamazsa derbiyi Beşiktaş'ın kazanması normal sonuç olacaktır.

Peki ya gerginlik!? Beşiktaş'ın ağır topları Talisca, Quaresma, Babel, Oğuzhan, Marcelo ve Atiba sakin kalıp maçı sırtlayacaktır. Hiç kuşkum yok.