Kapı açık!

Olympiakos gergin, atak yapar gibi yapıyor ama baskı kurmayı aklından bile geçiremiyor… Deyim yerindeyse "Komşu evde misin!?" der gibi kapıyı çalıp geri dönüyor.

Komşu kapıya çıkacak diye de ödü patlıyor!

Buna karşılık Beşiktaş rakibi uyutmaya çalışırken kendisi uyuya kaldı! Atiba ve Adriano dışında kimse kendi gibi değil...

Gökhan dökülüyor, Tosic yenilen golün hazırlayıcısı, Babel kayıp, Aboubakar yok, Quaresma kendiyle kavga ediyor, Tolgay boş alanda al-ver yapıyor.

Derinlemesine pas yok, araya giren, rakibi bozan, son çizgiye gidip orta yapan hak getire. Talisca duran ya da hareketli bir topa vuracak bütün hesap bu...

Tutmaz böyle hesaplar. Nitekim ilk 45'te tutmadı… Pozisyon bulamadan devreyi tamamladık ve Cambiasso'nun şık golüyle de soyunma odasına boynu bükük gittik.

Şenol hoca doğru bir kararla Tolgay- Oğuzhan değişikliği yaptı.

Oğuzhan'la birlikte orta alanda topu daha akıllı kullanan ve riskli bölgeleri de yoklamaya başlayan Beşiktaş karşısında Olimpiyakos gömüldükçe gömüldü.

Yanımdaki Orhan Yıldırım "Aboubakar bugün çok kötü" dediğinde, "Böyle kötü oynarken olmadık bir top kapar ve genellikle gol atar!" dememe kalmadı kalecinin kısa düşen vuruşunu kaptı ve altın değerinde golü yaptı...



Oğuzhan farkını gösterdi

Ardından önce Quaresma karşı karşıya kaleciye takılırken dönen topa Babel'in vuruşunu savunma son anda çıkardı.

İkinci gol geliyorum diyordu vesselam… Bu arada Babel dışındaki herkes kendi gibi oynamaya da başlamıştı… Bir Oğuzhan, hem oynadı, hem oynattı desek abartmış olmayız. Takımın havasını değiştirdi. Artık Beşiktaş çalıyor, Beşiktaş oynuyordu… Şenol hocanın, Quaresma ve Babel dururken Aboubakar'ı oyundan alması şaşkınlık yaratmadı desem yalan olur.

Sanırım sahadaki bazı futbolcular gibi hoca da skoru yeterli görüyordu...

Oysa Aboubakar hem önde top tutmaya başlamış, hem de Olympiakos savunmasını iyiden iyiye yoruyordu.

Her neyse konumuz çift maç eleminasyon ise deplasmanda atılan her gol büyük önem taşır, Beşiktaş bu anlamda görevini yaptı ve tur kapısını araladı.

Kazanabilirdi, özellikle Aboubakar'ın golünden sonra Olympiakos resmen dağıldı, "Maçı kaybetmeyelim yeter!" havasındaydılar.

Uzatmayalım, Beşiktaş evvel Allah bu turu geçer, dün gece işi bitirmemiş olması sevincimizi buruk hale getiriyor hepsi bu...