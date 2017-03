Houston bir sorunumuz var

Burdan başlayalım; Quaresma ya Beşiktaşlı gibi davranmayı öğren, ya da Japonya'dan Çin'e kadar her nereye gideceksen git! Yeter!

Bu nedir arkadaş!? Sen hiç oyundan çıkmayacak mısın? Kaldı ki daha maçın başında gösterdiği kartlarla can yakacağı belli olan bir hakeme çanak tutup, alkışlıyor ve gereksiz bir sarı kart görüyorsun.

Ben olsam ilk 45 sonunda alırdım seni oyundan Şenol hoca yine fazla idare etti.

Neydi o halin, bilek bantlarını söküp yere atmalar v.s. Ayıp..

Beşiktaş yönetimi ve Şenol hocaya o ünlü cümleyle seslenmek istiyorum;

Houston bi sorunumuz var!

Rizespor can derdinde, on kişiyle kapanacak, direnecek, mücadele edecek, seni kilitlemeye çalışacak ve fırsat bulursa güçlü silahı, Kweuke'yle de vuracak.

Kapanan takım, her rakibi zorlar bunu anlarım ama Babel, Quaresma gibi iki tecrübeli yıldızın sürekli içeri kat edip, kanatlardan bir kez bile son çizgiye inmemelerini anlamam… Oğuzhan ilk yarıda yürüdü, Babel saklandı, Quaresma ise gol öncesi verdiği pasta yaptığı gibi fantastik takıldı… Hal böyle olunca Cenk Tosun topa hasret kaldı, Talisca ise etrafında pas yapabilecek birini bulmakta zorlandı.



Gökhan günü kurtardı

Arkada iyi paslaşan Beşiktaş, saydığımız nedenlerden dolayı rakip ceza alanı civarında bunu yapamadı. Çözüm Quaresma, Cenk, Oğuzhan üçlüsünden ikisini çıkarıp Tolgay ve Aboubakar'ı sahaya sürmekti, Güneş de bunu yaptı.

Peki manzara değişti mi? Hayır, golcüler Pazar gezmesine çıkmış gibiydiler, Allah'tan Gökhan Gönül günü kurtardı… Bu takım geçen sezon şampiyon olmuş yani şampiyonluk stresi yaşayacak hali yok. Peki öyleyse sorun ne? Sorun rahatlık, yaratılan algıya aldanmak özetle.

Evet Beşiktaş şampiyonluk yarışında önemli avantaja sahip ama bu rahatlık değil, özgüven getirmeli. Sen kalan maçlarını kazanırsan bu avantajın bir anlamı olabilir, bunu idrak etmek gerek… İkinci yarıda tartışmalı bir pozisyon var, Atınç'ın koltuğunun altındaki top!

Hakem penaltı verse itiraz etmem ama ben vermezdim. Atınç topun üzerine basıp düşüyor, kolunu kurtarma şansı da yok. Benim yorumum böyle.

Neyse, o geyiği yapabileceğimiz bir maçtı; kötü oynarken kazanmak önemlidir!