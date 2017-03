Kocaman!

Cuma günü oynanacak maç normalde Aykut hocanın eski takımı Fenerbahçe ile şimdiki takımı Konyaspor arasındaydı ama iddialara bakarsak maçın tanımı şu; Kocamanın eski takımı Konya ile yeni takımı F.Bahçe oynuyor!



MEMLEKET ADINA SALDIR BEŞİKTAŞ

Düne kadar Avrupa Ligi'ni sinek ikili gibi gören biri olarak artık bu alanda verilecek mücadelenin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sebebi UEFA Avrupa Ligi'nin kalitesinin artması falan değil, Avrupalı bazı şımarıkların ülkeme zarar vermek için her alanı olduğu gibi futbol sahalarını bile kullanmaya başlamış olmaları.

Ellerinden gelse takımlarımıza bir, iki, üç değil sekiz ön eleme oynatacaklar. Şampiyonlar Ligi'ni, asla bir Türk takımı girmesin diye kurgulamak adına yıllardır uğraştıkları da bir başka gerçek.

İşte bu noktada her Türk takımı, Avrupalı rakipler karşısında alınacak her puanın, geçilecek her turun altın değerinde olduğunu bilmelidir.

Geleceğimizi doğru kurgulamak, oyunları bozmak adına başarılı olmak zorundayız.

Bu anlamda Beşiktaş'a büyük bir görev düşüyor. Kartal önce Olympiakos engelini aşmalı. Rakip zayıf görünse de asla öyle değil. Yıllardır bu arenada boy gösteriyorlar, müthiş bir tecrübeleri var, deplasman karneleri iç sahaya göre çok daha iyi. Kartal pençesine aldığı avı çok ama çok sıkı tutmalı, aksi halde avın düşme tehlikesi var.

Evet Beşiktaş yürümeli, önce Olympiakos, ardından kim gelirse gelsin yürümeli.

Neredeyse tüm önemli Avrupa ülkelerinin Türkiyemiz aleyhine başlattığı ayak oyunlarına her alanda karşılık vermek hepimizin görevi.

O nedenle, saldır Beşiktaş; memleket adına saldır.



RVP, SNEİJDER, BABEL!

Hollanda'nın Türkiye'ye karşı takındığı çirkin tavır hardal tanesi kadar vicdanı olan herkes tarafından kınanıyor.

Buna karşılık doğdukları ülkenin, doydukları ülkeye karşı yaptıklarına GIK bile demeyenler var. Van Persie, Sneijder, Babel, Lens, De Jound ve her konuda cesur açıklamaları olan Dick Advoocat.

Sevgili dostlar bazılarınız yeni, bazılarınız yıllardır bizimle. Kendi ülkenize tavır almanızı falan beklediğimiz yok ama en azından "Üzgünüz!" deyin, insan haklarından yana bir cümle edin, özgürlükler adına bir tweet atın. Çok şey mi istiyoruz, bilmiyorum ki!



OH BE AYDINUS

40 yıldır iyi hakemi tarif etmek için çaba harcarken işimizi kolaylaştıracak iyi bir yerli örnek bulamazdık. 'Hakem gördüğünü çalacak' diye özetleriz iyi hakemliği ama gördüğünü çalanı pek göremezdik.

Fırat Aydınus, hem de Fırat Aydınus, ilk kez böyle bir örnek olarak çıktı karşımıza.

Galatasaray-Gençlerbirliği maçında gördüğünü çaldı, göremediğini de göremedi!

Helal olsun, yıllar sonra bunu yürekten söylüyorum bin kere helal olsun. Hakem gördüğünü çalar, kafasında tilki dolaştırmaz, penaltı verirkenvermezken kimin aleyhine, kimin lehine düşünmez.

Aydınus da ilk kez düşünmedi ve çok iyi hakemlik yaptı.

Dedim ya helal olsun.



ÜÇ YENİ TRANSFER

Demba Ba, Caner ve Ersan, üçü de hazır, bugün-yarın forma giyecekler. Beşiktaş'ın mental olarak düşüş yaşadığı, sakatlık ve cezalar nedeniyle kadro derinliğinin azaldığı ve en önemlisi ligin boyunun kısaldığı bu haftalarda; Ba, Caner ve Ersan Kartal'ın gücüne güç katacaklardır. Belki de şampiyonluğun kaderini, özellikle Ba ve Caner'in performansları belirleyecek. İnanıyorum ki, bu isimlerin kaliteleri Beşiktaş'ın bir sezonluk alın terinin karşılığını daha kolay almasını sağlayacaktır.



MANİSA BAŞARACAK

Bir önceki sezon bin türlü maddi sıkıntı altında şampiyonluk sevinci yaşayan Manisaspor, bu kez PTT 1. Lig'de aynı maddi zorluklara rağmen ligde kalmak için büyük mücadele veriyor. Sait Karafırtınalar yönetiminde büyük direniş gösteren Manisaspor kritik maçları kazanarak lige tutunma adına önemli adımlar attı. Manisa'yı severim, en başta renklerinden dolayı, sonra yıllardır gençlere önem vermesi etkiler beni...

Bir de, Galatasaray alt yapısı ve Milli Takımlar'da müthiş bir çıkış yakaladıktan sonra üç sezondur Manisaspor forması giyen ve çok özel bir sol savunmacı olduğuna inandığım Berk Hacıgüzeller'in de o forma altında olması cabası.

Manisa'yı takipteyim, başaracaklar, inanıyorum.