Harika galibiyet ve gerçekler...

Şenol Güneş ve futbolcularını alınlarından öpmek gerekir. Beşiktaş öyle bir takımı yendi ki, bu başarı öyle böyle değil, ayakta alkışlanacak bir olay! Leipzig takımı bir projenin ürünü.

Redbull sponsorluğunda tamamen kurumsallaşmış, bütün kararları yönetim kurulunun verdiği bütçe dahilinde, antrenör seçimi dahil sportif direktörü yapıyor. Yetenekli genç futbolcuları alıp, parlatıp satıyorlar.

Şu anda Emil Forsberg gibi 70 milyon euro eden futbolcuyu da sahipler. 6 senede 5'inci ligden Bundesliga'ya çıkıp dev futbol takımları arasında geçtiğimiz sezonu ikinci olarak bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılması bir mucize değil, doğru sistemin başarısıdır.

Beşiktaş'ın tecrübeli kadrosu sahanın tümünü kullanarak bu müthiş proje takımını yenmesi gerçekten çok büyük olay.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçtan sonra "Harika bir oyunla günü kurtardık. Şans bizden yanaydı" dedi. Zafer sarhoşluğundan kurtulup maça şöyle bir bakarsak adamların direkten dönen iki topu var. Nacizhane görüşüm, Leipzig bir daha sorumsuz bir futbol ortaya koymaz.

Alman ekibinin yaş ortalaması 23! Yani özetle istikbal için hiç bir endişeleri yok.

Örnek yapılmalı, ülkemizde de Altınordu'nun kurduğu sistem tüm yönetenlere ders olmalı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman önceki günkü basın toplantısında "Şenol Güneş yöneticileri otobüse almıyor" dedi. İşte Beşiktaş'ın bu başarısı da buradan geliyor. Geçen hafta da yazdım; Güneş'e daha fazla yetki verilmeli ve Beşiktaş'ın tüm futbol organizasyonlarının başına Güneş'in getirilmesi en büyük olay olur.



Şanlıurfa'daki futbol günü

Geçtiğimiz pazartesi günü Şanlıurfa'da Amatörler Birliği'nin organize ettiği futbol şuurasına Altınordu Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la birlikte konuşmacı olarak katıldık. Ana fikir futbolda yeniden yapılanma ve alt yapılardı.

Organizasyonda futbolun Don Kişot'u Mehmet bey ve beni tercih etmişlerdi.

Güzel de oldu.

Ülkemizde futbolun gelişimi için uzun uzun anlattık.

Belediye Başkanları, kulüp başkanlarını etkilediğimizi zannediyorum.

Urfa'ya uzun yılladır gitmemiştim, şehir müthiş gelişmiş.

2 milyon nüfusa ulaşmış ve 700 bini de genç. Ama hayretler içinde kaldım; Şanlıurfaspor'da bir tane Urfalı oyuncu yok. Şanlıurfaspor'un da büyük bir borcu var. Bu kadar genç arasından üretmezseniz, bu kadar genç arasından 5 futbolcu bile çıkaramazsanız, bu böyle devam eder.

Devlet ne yapsın, 35 bin kişilik bir stat yapmış. Ama hala stadın zemini hallolmamış ve takım maçlarını hep başka yerlerde oynuyor. Biz de Seyit Mehmet Özkan'la birlikte Urfalılar'a her zaman yanlarında olacağımızı Altınordu modelinin Urfa'da uygulanmasını söyledik. Çok ilgilendiler.

İnşallah devamı gelir.

Panelist olarak bizimle birlikte olan Kalkınma Bakanlığı Müşaviri Doç.Dr. Abdulkerim Gök ilgiyle izledi, notlar aldı. İlgili makamlara ileteceğini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi bizlerle aynı fikirde olduğunu görünce Mehmet Bey ile beraber mutlu olduk. Şimdi yetkililerden Urfa futboluyla ilgili devrimin yapılmasını bekliyoruz.

Bizi harika bir şekilde ağırlayan tüm Urfalılara teşekkürlerimi sunuyorum.



Mehmet Cem Satman!

Mehmet Cem Satman; Beşiktaş'ın buz gibi golünü bayrağını kaldırıp iptal ettirdi. Daha önceki maçlarda da böyle insafsız bayraklar kaldıran bu hakemi şöyle bir derinliğine inceledim.

Hakem dünyasının çok önemli isimleriyle konuştum.

Yan hakemlerden lobi yaparak üst akıllara hizmet eden çeşitli düzensiz olayların içinde olayların içinde olan bu arkadaş artık o bayrağı bırakmalı. Çünkü iyi şeyler duymadım. Yıllardır tanıdığım ülkemizdeki en zor görevlerden birini icra eden olan MHK Başkanı Sayın Yusuf Namoğlu'dan, Sinan Vardar olarak rica ediyorum; Cem Satman gibi şaibelerle dolu olduğu belirtilen hakemleri artık futbol sahalarından temizle.

Pırıl pırıl eğitimli gençler geliyor. Bunlar artık bıkkınlık verdi. Bu görev de sana düşüyor Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Beşiktaş'ın önce Karabük ardından Galatasaray derbisini iki hafta üst üstte iki maçına aynı hakem verildi. Bu tercihin sizin değil, üst akılın müdahalesi olduğu söylendi. Lütfen bu konuya açıklık getirin Sayın Başkan!