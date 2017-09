Türkiye’nin gururu Beşiktaş

eipzig 6 yılda Bundesliga'ya çıkma başarısı göstermiş bir takım. Almanya'nın proje takımı ve yaş ortalamaları sadece 23! Doğrusunu söylemek gerekirse 4. torbadan çıkabilecek en kötü takımdı. O da Beşiktaş'a denk gelmişti. Leipzig'in Macar kalecisi Peter Gulacsi maç öncesi düzenlenen basın toplantısında "Beşiktaş'ta beni korkutacak futbolcu yok" ifdesini kullanmıştı. Cenk Tosun hemen başında Babel'e öyle nefis bir pozisyon hazırladı ki, Hollandalı futbolcu da kaleci Gulacsi ve arkadaşlarına "Wellcome to Beşiktaş" dedi.

BAŞROLDE GÜNEŞ ŞENOL

Güneş futbolcularını derbi maçın ardından yaşanan gerginliğin ardından Leipzig maçına çok iyi oyuncularını çok iyi motive etmiş. Siyah-Beyazlı futbolcular özellikle ilk devrede genç Leipzig'i sağlı sollu darbelerle kelimenin anlamıyla abandone etti. Tecrübe; gençliği yerle bir etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dersini belli ki çok iyi çalışmış. İkinci devrede Necip ve Tolgay tam zamanında oyuna girdiler ve takıma büyük güç kattılar.

HARİKASINIZ ÇOCUKLAR

Özellikle Necip dün atom karınca gibiydi.

Beşiktaş'ta her futbolcu görevini eksiksiz yerine getirirken Quaresma nefis performansıyla yine parmak ısırttı. Özellikle Babel'i dün çok beğendim.

Beşiktaş'ta her futbolcu görevini eksiksiz yaptı. Siyah-Beyazlı futbolcular özellikle orta sahayı geçtikleri her atakta yüksek öz güvenle oynadı. Bu çok önemliydi.

Leipzig'in golcüsü Emil Forsberg 70 milyon Euro ediyorsa Cenk Tosun bu maçtan sonra fiyatını kaça çıkarmıştır gerçekten çok merak ediyorum. Helal sana Tosun Paşa.

Leipzig'in kısa süren ikinci yarıdaki baskısında Fabri'nin süper performansına da şapka çıkarıyorum.

Beşiktaş bu galibiyetle grubu 1. sırada bitirmek için büyük avantaj yakaladı. Monaco'dan alınacak en az 1 puan zirvedeki yerimizi sağlamlaştırır.

İşte Gerçekler Gerçek 1- Beşiktaş artık gerçek bir Şampiyonlar Ligi takımı oldu. Kara Kartal Türkiye'nin gurur olmaya devam ediyor.

Gerçek 2 - Rus hakem Karasev harika bir yönetim gösterdi.

Delikanlı hakemle Beşiktaş her maçı kazanır.

Vodafone Park'ta tabii ki taraftarın hakkını vermek gerekir. Leipzigli futbolcular bile maçtan sonra "Böyle bir taraftar görmedik" demeleri gerçekten çok güzeldi.

Beşiktaş Avrupa'da yoluna devam ediyor.

Hem de tüm ülkemizi gururlandıracak bir başarı gözlerimiz kamaştırıyor.