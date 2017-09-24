Yenilirsen böyle yenil!

Yazıma nereden başlayacağımı bilemiyorum. Kırmızı ve sarı kartların havada uçuştuğu, Şenol Güneş'in bile atıldığı bir derbide hakem kararları maça damgasını vurdu.

Sonuçta Fenerbahçe kazandı ama Beşiktaşlı futbolcular hiç pesmedi ve maç sonu bana şunu dedirtti; "Yenilirsen böyle yenil".

Beşiktaş Kadıköy'deki derbiye tutuk başladı. Fenerbahçe orta sahayı 5 futbolcuyla donatırken Beşiktaş 4 oyuncuyla rakibine karşılık vermeye çalıştı.

Belki de Siyah-Beyazlı takım oyunu tutmaya çalıştı ama Fenerbahçe hiç de beklemediği bir anda penaltıyla öne geçti.

Penaltıda ben Gary Medel'in yaptığı harekete anlam veremedim. Bence bu boydaki bir adamdan bek olmaz. Keşke mevkiiye göre transfer yapılsaydı.

Ah Quaresma ah!

Aslında Fenerbahçe Beşiktaş'ı gerginleştirmek için çabalarken Quaresma tuzağa düştü ve inanılmayacak bir şekilde kırmızı kart gördü. Ah Quaresma ah! Senin gibi dünya yıldızına böyle kırmızı kart görmek yakıştı mı!

Fenerbahçe Mehmet Ekici'nin ikinci yarının hemen başında oyunda çıkmasının ardından oyunu rölantiye alıp skorun üzerine yatmaya çalıştı.

Beşiktaş oyuna ağırlığını koyarken Ali Palabıyık ve çok tarşılalacak yan hakem bayrağı devreye girdi.

Negredo'nun ofsayt diye verilmeyen golü ve Cenk Tosun'a verilmeyen penaltı Fenerbahçe'ye yapılan önemli kıyaklardı.

Süper Caner Beşiktaş tüm engellemelere rağmen pes etmedi. Siyah-Beyazlı takımın fişeği Caner Erkin özellikle ikinci yarıda süper ötesiydi. Siyah-Beyazlı takımın kazanma azmi beni umutlandırdı.

Bir takım yenilebilir ama pes etmemesi çok önemli bir artı.

Beşiktaş için Fenerbahçe maçının kaybedilmesi çok önemli kayıp değil.

Sadece 3 yıldızın ve Teknik direktör Şenol Güneş'in cezalı duruma düşmesi handikap olabilir.

Muhteşem Beşiktaş taraftarı bu takımı bağrına basar,