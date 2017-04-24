Başınıza taç yapın

Galatasaray "Kuş taşa çarptı" örneğini bir kez daha yaşadı ve 90 dakika tek kale oynadığı Fenerbahçe'ye pozisyon bile vermediği derbiyi kaybetti. Galatasaraylı oyuncuların kazanma istekleri, coşkuları ve mücadele güçleri tribünlerden bile alkış aldı...

Fenerbahçe derbiyi Avrupa maçlarındaki gibi geriye yaslanarak ve topu Galatasaray'a bırakarak oynadı. Lens'in bile sağ bek pozisyonuna yardıma sık geldiğini söylersek Advocaat'ın planı, "Önce gol yemeyelim. Sonra çabuk çıkma imkanı bulursak golü atalım" düşüncesindeydi.

G.Saray ilk yarıda önce Yasin ardından da Sneijder ile net iki golü harcadı. Yasin'in pozisyonu belki gol vuruşu için çok net değildi ama Volkan'ın çeldiği topu Sneijder'in atamaması kalitesine yakışmadı.

Fenerbahçe ikinci yarı tamamen kalesine kapanıp hep hızlı hücum etme planını düşündü. Derbide hoca farkı ortaya net çıktı. Nasıl mı?



Futbol aklı yetersiz

Advocaat, Aatıf ve Persie'yi çıkartırken; yerine Volkan ve Sow gibi sprinter oyuncuları alıp "Hızlı hücum" anlayışını tazeledi.

Tudor bu kadar ortaya rağmen oyundan Bruma'yı çıkarıp Rodrigues'i aldı.

Peki ortalara ve kornerlere kim kafa vuracak?

Tudor, Yasin'i çıkarıp Eren'i oyuna almalı; Podolski'yi kanada çekmeliydi.

Peki her şey iyi giderken Tolga Ciğerci'yi çıkarıp Josue'yi almanın mantığı neydi? Bu tamamen Tudor'un futbol aklının yetersiz kalışıdır. Tolga ile Josue aynı tip oyuncu mu? Madem Tolga çıkacaktı o zaman De Jong girmeliydi.

Fenerbahçe maç boyu ısrarla hep Carole'ün kanadından hücum etmeyi planladı ve piyango golünü buldu.

Galatasaray yönetimi ve Tudor şimdi Carole'ü alsın başlarına taç etsin! Neden mi? Kadıköy'de Van Persie'ye golün ortasını yapan Şener'i kaçıran Carole...

TT Arena'da Souza'nın attığı kafa golü öncesi Şener'i kaçıran ve orta yapmasına izin veren yine Carole.