Bu takımda Linnes’in yeri var

Milli Takım arası Galatasaraylı oyunculara yaramış. İgor Tudor, isme göre değil performansa dayalı bir takım sahaya çıkardı ve karşılığını aldı.

İlk dakikadan itibaren Adanaspor karşısında coşkulu, istekli, mücadele gücü ve koşu kalitesi yüksek bir Galatasaray izledik.

Üçlü defansın bu coşkuya rağmen zaman zaman aksadığını da gördük.

Özellikle ilk yarıda Adanaspor'un hücuma çıkaracağı ve defans arkasına koşu yapabileceği çabuk oyuncuları olsaydı Galatasaray kalesinde pozisyon da görebilirdi ama Josue-Selçuk ve Podolski'nin istekli oyunu Galatasaray'ı öne taşıdı.

Özellikle forma bulduğu her maçta iyi oynamasına rağmen kulübede oturmayı hak etmeyen Linnes, sol kanattan Galatasaray adına etkili bindirmeler yaptı. Tudor'un Lionel Carole iyileşse bile Linnes'e haksızlık yapmaması ve oynatması gerekiyor.



Tudor kulübede seyirci

Yasin ve Rodrigues'in ilk yarıdaki performansları saman alevi gibiydi.

İki oyuncunun yer değiştirmeden bir 45 dakika oynamaya çalışmaları Adanaspor defansı tarafından kolay marke edildi. Geniş alan oyuncusu Rodrigues'in Cavanda'dan sıkışık alana top istemesi hataydı.

İkinci yarı Rodrigues bu ısrarından vazgeçip kendisini boş alana atınca önce mükemmel bir gole imza attı, sonra da oyununun kalitesini artırdı.

Yasin, 5 kilit pası rakibe attı ama Linnes'in kazandırdığı penaltıda topukla verdiği pas akıllıcaydı.

Tudor'un heyecanına ve coşkusuna saygı duyuyorum ancak oyunculara kenardan müdahale etmeyi de öğrenmeli.

Özellikle ilk yarı Rodrigues-Yasin ikilisinin kanat değiştirmeleri yapmamasına müdahale etmemesi büyük hataydı.



Böyle sevinç olmaz

Tudor'la birlikte performansı yükselen Selçuk, iki kaliteli penaltı golü atarken, sahanın her yerine bastı.

Hırvat teknik adamın sarı kart sınırındaki Selçuk'u çıkarması doğru bir hamleydi.

Podolski'nin golünden sonra gözüm kulübeye takıldı. Oynamayan oyuncular oynayanlara önce saygı duymalı. Golden sonraki kulübenin hali; 'dostlar sevinirken görsün' geçiştirmesiydi.

Yaşar Kemal Uğurlu'yu geçen yıl çok ağır eleştirdim ama haftalardır izliyorum, maç içinde çok 'cool' takılıyor. Oyunu kesmiyor, ikili mücadelelere kurallar ölçüsünde izin veriyor.

Belli ki Uğurlu hakemliğini geliştirmeye kendini adamış.

İyi maç yönetti.

