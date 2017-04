Başkan Özbek bu krizi çözmeli

Tribünün Coach Ataman’a karşı sergilediği tavır ne kulüp ilkelerine ne de taraftar profiline yakışmıyor. Bu kısır çatışma G.Saray’a zarar verir.

Yılmaz Şenol sordu, Levent Tüzemen cevapladı...



Basketbolda coach Ergin Ataman ile taraftarlar arasında maçta yaşanan çok üzücü şeyler oldu. Nasıl yorumluyor sunuz?

Bir grup G.Saray taraftarının Ergin Ataman'a kötü davranmasına aklım ermiyor.

Ergin Ataman tribünden gelen bir G.Saraylı'dır.

Basketbol bilgisi, yetenekleri ve hocalık kalitesi NBA'da takım çalıştırmaya bile yeter. Uzun süre G.Saray'ın ligde şampiyon olmasında ve geçen yıl Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmasında Ergin Ataman'ın büyük payı vardır.

G.Saray başkanlık makamı kriz yaratmak için değil kriz çözmek için vardır.

Dursun Özbek, taraftar ile Ergin Ataman arasında yaşanan husumeti mutlaka sonlandırmalıdır. Bunu yapacak gücü vardır. Çünkü tribünün Ataman'a karşı sergilediği tavır ne kulüp ilkelerine ne de benim yakından tanıdığım taraftar profiline yakışmıyor. Bu gereksiz ve kısır çatışma G.Saray'a zarar verir.



İgor Tudor'un Galatasaray'daki geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Tudor genç ve iddialı bir teknik direktör.

Ancak esnek değil! Yönetim yeni sezondaki yapılanmayı tamamen Tudor'a bırakmamalıdır. Çünkü yabancı hocalar geleceğini koruma adına günü kurtarmaya çalışırlar. Harcama yaparken de kulüp bütçesini fazla düşünmezler. G.Saray'ın lig performansındaki yeri ve puan tablosu Tudor için belirleyici olacaktır. Şayet Haldun Üstüner Sportif AŞ. de görev yapmayı kabul ederse İgor Tudor gelecek sezon G.Saray'ın başında olmaz.

Çünkü Üstünel futbolcular üzerinde hakimiyet kurabilecek, bilgisiyle etkileyici olacak, taktiği ile de güven verecek bir teknik adamla çalışmak ister.



Haldun Üstünel "Böyle teklif yok. Görüşmedik" dedi ama Sportif AŞ'nin başına gelirse katkı sağlar mı?

Haldun Üstünel adam gibi adamdır.

Futbolcularla çalıştığı dönemde ilişkileri mükemmeldi. Çünkü Üstünel'in bir duruşu var. Futbolcuların çizgisini aşmaz kendi koyduğu kırmızı çizgiyi de ihlal edilmesine izin vermez. Haldun Üstünel dünya futbolunu yakından takip eder, Yerli abıncı önemli menajerlerle bağlantıları vardır. Futbolcuların kalitesinden ve karetkterinden iyi anlar. Elano, Baros, Kewell, Keita gibi ünlü isimlerin G.Saray'a gelmesinde önemli katkıları vardır. Sezon başında Sportif AŞ.'nin başında olsaydı yerli yabancı oyuncuların performansı yüksek olur. Sneijder'i de mükemmel yönetirdi.

Dursun Özbek eğer Haldun Üstüner'i ikna edebilirse G.Saray'ın yeniden yapılanma sürecirne ciddi katkı sağlar.



Bruma'nın gönderileceği söyleniyor?

Galatasaray, Bruma ile yeniden sözleşme uzatmak istiyorsa uzlaşmak için her gücünü kullanmalı.

Bu Bruma'ya Avrupa'dan hiçbir kulüp 15 milyon euro bonservis vermez.

G.Saray Yönetimi de 2018'de sözleşmesi bitecek Bruma'yı bedavaya elden kaçırmamalı. Bedava gitmesin diye de kelepir fiyatına satmaya da kalkmamalı. Bruma'nın menejeri büyük ölçüde işi ucuza kapatmaya çalışacaktır.

Yönetim sözleşme uzatmak için masaya oturduğunda Bruma ile uzlaşmacı olup şöyle demelidir, "Ey Bruma gel sözleşmeni uzat. Gelecek yıl G.Saray, Avrupa Kupaları'nda oynayacak.

Eğer Avrupa vitrininde ön plana çıkarsan hem Galatasaray kazanır hem de seni isteyen kulüplerin sayısı artar. Bu nedenle iki tarafın da mutlu olacağı bir sözleşme yenileyelim"



Sneijder gitme sinyali verdi. Hollandalı oyuncu gitmeli mi?

Sneijder, Galatasaray'da çok ciddi paralar kazanıyor. Aynı parayı ve daha fazlasını Hollandalı yıldıza sadece Çin kulüpleri verebilir. Sneijder ve eşi Türkiye'de çok mutlu oldukları için G.Saray'dan ayrılmayı düşünmüyorlar.

Ancak ben yönetimin yüksek maliyeti ve istikrarsız performansı nedeni ile Snaijder'i göndermeyi planladığını düşünüyorum.

Yönetimin istikrar konusunda haklılığı var. Sneijder bu sezon G.Saray'da performans olarak mehter takımı görüntüsü verdi. Kendine baktığı ve güçlü olduğu sürece G.Saray'a Sneijder hep fayda sağladı. Son haftalarda ciddi bir kilo sorunu olduğu gibi fiziksel güç olarak da çok yetersiz. Hollandalı yıldızın 33 yaşında olduğunu düşünürsek ve kendine iyi bakmadığını söylersek G.Saray'da devam etmesi ne kadar katkı sağlar?

Hollanda Milli Takımı'nın İtalya Milli Takımı ile oynadığı son hazırlık maçında bile ilk onbirde başlamaması performansının ve fiziksel gücünün ne durumda olduğunu bize gösteriyor.



Sonuç: Sneijder'in yüksek bir kalitesi var. G.Saray'ın oyun aklı olduğu kesin.

Ama bu özelliklerini istikrarlı bir şekilde sergileyebilmesi için güçlü bir yapıya sahip olması gerekiyor.

Galatasaray Yönetimi, Sneijder'de istikrar konusunda bir gelecek göremediğinden Hollandalı yıldızla yolları ayırmanın planlarını yapıyor.