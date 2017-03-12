Alkışlar Aydınus’a

Öncelikle şunu belirteyim; hakemlerin elleştirildiği ortamda Fırat Aydınus müthiş güzel maçlar yönetiyor. Aydınus verdiği üç penaltıda haklıydı. Tudor'un yerinde olsam Florya'da Chedjou-Tolga ikilisini çağırır ve "Neden elle oynayıp iki penaltı yaptırdınız. Bir bildiğiniz varsa ben de öğreneyim" diye sorarım. Böyle aptalca ve kör gözüne parmak sokar gibi penaltı yapılır mı? Teknik heyet Chedjou- Tolga gibi oyuncuları disipline etmek istiyorsa bir ceza modeli geliştirmeli.

Özellikle Tolga, yaptığı penaltıya kadar koşu kalitesiyle ön plana çıkıp basit oynayarak göz doldurmuştu.

Kaptan Selçuk İnan attığı muhteşem frikik golüyle sadece G.Saray'ı zafere taşımadı akılsızca iki penaltı yapan arkadaşlarını da kurtardı. Selçuk; pas hatası yapıyor diye eleştiriliyor. Ama Tudor'un ağır idmanlarında adale zorlanması yaşamıyor, çünkü çok iyi çalışıyor.



Sneijder erken girmeliydi

Tudor'un yeni sistemi doğru uygulanır ve oyuncular riskli pası düşünmez ise Galatasaray rakip kalede ciddi pozisyonlar üretir. Bu sistemin işlemesi için sadece oyuncuların çok koşması yetmez sahaya çıkacak kadronun istikrarlı olması gerekir. Antalya ile G.Birliği maçlarının kadroları arasında ciddi farklar var.

3-4-3'lü sistemin üç zafer anahtarı var:

1- Kadro istikrarı..

2- Oyuncuların oynama alışkanlığını kazanması.

3- Özellikle savunma oyuncularının sık sık değişmemesi… Bu sistemde en etkili isim güçlüyse Sneijder olur ve kanatlardan bindirecek Bruma, Rodrigues ve Yasin gibi oyuncuları rahat pozisyona sokar.

Tudor, Sneijder'i daha erken oyuna alsa G.Saray maçı daha rahat kazanırdı.