Bülent Bey utanın!

Bu sezon hakemler G.Saray'a ve Fenerbahçe'ye resmen operasyon yaptı. G.Saray tek pozisyon bile vermediği derbide Beşiktaş'a kaybetti.

Talisca'nın "Kuş taşa çarptı" örneği attığı golde topun Bruma'nın kafasına çarpıp ağlara gitmesi Beşiktaş'ı zirvede Başakşehir ile birlikte bıraktı.

Hakem Bülent Yıldırım derbinin şifresi oldu. Atınç'ın Yasin'e yaptığı penaltıyı verdi sonra yardımcısı Ekrem Kan'ın uyarısıyla iptal etti. Atınç'ın Yasin'i eliyle itmesini ve ayağına basmasını biz tribünden gördük Bülent Yıldırım gördü, verdi ve iptal etti. Aynı Bülent Yıldırım 1 metre önünde Talisca'nın Selçuk'un tendonuna bastığını gördü. Kartın rengi kırmızıyda.

Hakem Yıldırım sırf kırmızı kart göstermesin diye yardımcısına "Ne diyorsun?" diyerek sarı kart çıkardı. Eğer Talisca atılsaydı gol olur muydu? Kamuda görev yapan Bülent Yıldırım ne kadar utanır bilmem ama MHK'ye yaptığı bu atamadan dolayı yazıklar olsun.

Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı. Hakemlere de hiç ihtiyacı yok.

Zaten Igor Tudor da Beşiktaş'ın üstünlüğünü bertaraf etmek için Conte'nin taktiği 3-5-2'yi ilk yarı oynattı ve başarılı oldu.

Eğer G.Saray kaybettiği maçlarda da bu anlayışla oynasaydı puanı daha fazla olur ve Beşiktaş'a yenilmesine rağmen zirveden bu kadar uzaklaşmazdı.



Wes'in sadece ismi vardı

Tudor, "Conte" taktiğinde alkışı hak etti ama hamle anlamında zayıf kaldı. Selçuk'un yerine Tolga değil bence Josue girmeliydi. Tolga kaptırdığı toplarla ve pas hatalarıyla yine saç-baş yoldurttu.

Ben Riekerink'i 72'de oyuncu değiştirdiği için eleştirmiştim. G.Saray'a gol gerekiyordu ve Tudor'un 75'te Eren-Rodriuges ikilisini oyuna alması geciken hamleydi. İvedilikle Rodrigues yenilen gol sonrası Yasin'in yerine hemen alınmalıydı.

Çünkü Eren-Rodrigues girdikten sonra G.Saray, Beşiktaş kalesinde etkili oldu ve Podolski ile biri boş kaleye olmak üzere iki net pozisyonu harcadı.

G.Saray'ın oyun lideri konumundaki Sneijder'in sahada sadece ismi vardı ve hiç katkı yapmadı ayrıca tek kilit pas bile vermedi. Sneijder'i oyundan alma cesaretini gösteren Tudor'a helal olsun. Çünkü Riekerink bu cesareti asla gösterememişti.

G.Saray'ın artık iki rakibi var; önünde Başakşehir arkasında F.Bahçe... Tudor bu oyun planını geliştirerek uygulamaya devam etmeli. Ayrıca hedefi olmayan oyunculara daha fazla tahammül etmemeli...