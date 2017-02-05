Senkron bozuldu

Levent Nazifoğlu, Sneijder ile ilgili yorum yaparken şöyle demişti:

"Hollandalı yıldız oynamadığında, Galatasaray sahada başı kesilmiş tavuğa benziyor." Sneijder çıktı, Galatasaray'ın oyun aklı kayboldu, senkron bozuldu. Sneijder sonrası Galatasaray'ın ofsayttan yediği gol, kupadan elenişinin işaretiydi. Galatasaray maçlarını, artık Mete Kalkavan yönetmemeli. Ofsayt golünde belki yardımcısının hatası vardı ama göz göre göre Josue'ye dirsek atan Emre'ye kırmızı kart gösterememesi, hakemliğindeki yetersizliğin en büyük kanıtıydı. Mete Kalkavan, öncelikle futbolu bilmiyor. Faul pozisyonlarında doğru yorum yapamıyor.

Emre'nin dirseğinden sonra Galatasaraylı oyuncuların olaya ciddi tepki göstermemeleri, teslimiyetçi bir ruha büründüklerinin göstergesiydi. Eğer sahada Melo olsaydı, Emre bırakın o dirseği atmayı, teşebbüs bile edemezdi. Ama bu Emre'ye Türkiye'de haddini bildirecek ne yazık ki bir hakem yok.

Tribünler elenişe tepki gösterirken Riekerink'i istifaya davet etti. Hollandalı hocanın yetersiz olduğunu biliyoruz ama bir insan kendi yaptığı doğruları inkar edecek tercihler yapar mı? Ligde kaybettiği Başakşehir'e karşı yine Carole ile çıkar mı?

Başakşehir ilk yarı tüm atakları Carole'nin bölgesinden yaptı. Özellikle Akhisar maçının doğru ikilisi Josue ile Selçuk'tu. Vatandaşı bal yapmayan De Jong'a yer açmak adına Josue'yi kulübeye mahkum etti.



Sadece Bruma çırpındı

Sneijder sakatlanmasıydı Josue oyuna girmezdi. Girmesine rağmen bu değişikliğin doğru olduğunu düşünmüyorum.

Eren'i oyuna alıp, forvet arkasına da tıpkı Elazığ maçında olduğu gibi Podolski'yi monte etmeliydi. İkinci yarı oyuna Linnes ve Eren'in girmeleri, Galatasaray'ın Başakşehir kalesinde etkili olmasını sağladı.

Bruma, sonuca isyan eden tek oyuncuydu.

Geriye geldi, top çıkardı, rakibi kovaladı, kanatlardan bindirdi, golü için çırpındı.

Başakşehir sistem takımı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Galatasaray'ı üzerlerine çekip, başarıyla kontratağa çıktılar. Özellikle Visca ile Carole'ün bölgesinden müthiş bindirmeler yaptılar. Eğer Emre atılsaydı bu sistem işler miydi ? Eğer takımlar Başakşehir'i yenmek istiyorlarsa en az 2-0'lık skoru bulmaları gerekir. Galatasaray'ın elinde sadece lig kaldı. Dilerim yönetim başta Sneijder olmak üzere tüm takımı motive etmeyi başarırlar.

Not: 3.5 milyon euro verip, Rodrigues'i flaş transfer olarak alıyorsun sonra 11'e koymuyorsun.

Yönetim Riekerink'ten bunun hesabını sormalı.