Ferri alınabilseydi G.Saray'ı uçururdu

Yılmaz Şenol sordu, Levent Tüzemen cevapladı: "G.Saray, UEFA'nın 65 milyon euro harcama sınırı yüzünden Lyon'lu Ferri'yi alamadı. O gelse G.Saray farklı olurdu."





Podolski'nin kalması G.Saray için nasıl oldu? Eren ve Podolski forveti taşırlar mı?

- G.Saray'ın pasa dayalı oyun sistemine en çok Podolski uyuyor. Alman yıldızın takımda kalmasına önce Riekerink sonra da Sneijder, Bruma, Yasin ve Rodrigues sevinmiştir. Podolski işini mükemmel yapan iyi bir profesyonel.

Kanatlarda oynama özelliği olmasına rağmen santrfor olarak da çok başarılı.

G.Saray'ın TT Arena'da Bursaspor galibiyeti ile başlattığı çıkışın iki önemli aktörü vardı. İlki takımı mükemmel yöneten Sneijder oldu. İkincisi de hücumda Yasin, Bruma ve Sneijder'e mükemmel duvar olan Podolski. Alman yıldız sadece oyuna akıl koymuyor Sneijder'in yönettiği pas oyununda ceza alanı içerisinde nereye gideceğini iyi biliyor.

Son Akhisar maçında aldığı doğru pozisyonların yanı sıra Sneijder ve Bruma ile yaptığı paslaşmalardaki uyumuyla göz doldurdu.

Eren güçlü bir forvet görüntüsü verse de G.Saray'ın pas oyununa ayak uyduramıyor.

Rize'ye attığı muhteşem röveşata golüne rağmen ceza alanı içerisinde istikrarlı bir gol vuruşu yok.

Riekerink'in tercihi forvette öncelikle Podolski olmalı. Ayrıca alınan stoper Ahmet ile affedilen Chedjou, savunmada ciddi bir rekabet yaratacaktır.

Bunun ilk örneğini Akhisar Belediye maçında oynayan Semih'te gördük.

Yerli ya da yabancı oyuncu olsun arkasına baktığında kendisi ile rekabet edecek bir oyuncu görmezse bilinç altına yerleşen rehavetle kendini salıyor. Takıma Rodrigues'in alınması ve Sinan Gümüş'ün sakatlıktan dönmesi Bruma ve Yasin'i daha etkili ve de verimli hale getirecektir.



* Kim alınmalıydı?

- G.Saray, UEFA'ya verdiği "65 milyon euro'yu aşmayacağız" sözü yüzünden önemli bir transferi yapamadı.

Futbol Şubesi orta alana Lyon'dan 24 yaşındaki Jordan Ferri'yi transfer etmek istiyordu. Bu gerçekleşseydi yönetim nokta transfer yapmış olacaktı.

Çünkü Ferri oyunun iki yönünü de oynayabilen bir futbolcu.

Ferri gelseydi G.Saray'da farklılık oluştururdu hatta zirve yarışında G.Saray'ı ciddi söz sahibi yapardı.



* Peki orta sahaya bukimle çıkmalı Riekerink?

- Melo sonrası orta alana birçok oyuncu monte edilmek istenmiş ama aşı tutmamıştı. De Jong ile Tolga Ciğerci de orta alana çözüm değil. Pansuman oluyor. Josue son Akhisar maçında Selçuk ile birlikte oynarken ilk kez etkiliydi. ve beğeni kazandı. Josue eğer Akhisar maçındaki performansına güçlü bir fizik performansı ekler ve iyi oyununu istikrara kavuşturursa G.Saray'ın ayağa pas oyunu müthiş etkili olur.

Çünkü Josue akıllı ve teknik bir oyuncu ama en büyük zaafı şımarıklığı.

De Jong çok koşuyor basit oynamaya çalışıyor. Ancak hücum hattını etkili paslarla besleyemiyor. Tolga Ciğerci oynadığı maçlarda orta alana direnç kattı, G.Saray'ın koşu kalitesini yükseltti.

Ancak final pası vermesi zayıf. Şut atma becerisi de yok.

Riekerink bugün Başakşehir önüne Selçuk-De Jong ikilisini çıkaracaktır. De Jong'un sorumlu davranması ikili mücadelelerde kontrollü olması gerekir. Çünkü Hollandalı kolay kart görüyor.

Ben olsam Selçuk-Josue ikilisini bozmam. Bu ikili de Selçuk daha defansif oynuyor ve başarılı oluyor.



* G.Saray bugün Başakşehir karşısında rotasyona gider mi?

- G.Saray ilk kez kupada gruptan lider çıkamadı. Bunun sorumlusu Rikerink'in liderliği garantilemeden derin bir rotasyona gitmesidir. Eğer Elazığ deplasmanı ve içerde oynanan Erzincan maçındaki kadro tercihlerini Riekerink baştan yapsaydı G.Saray'ın rakibi Başakşehir olmazdı. Bugün iki testiden biri kırılacak.

G.Saray'ın en büyük avantajı final niteliğindeki tek maçlara oyuncu yapısı olarak iyi konsantre olup iyi mücadele etmesidir. Son üç kupayı G.Saray bu özelliği sayesinde kazandı.

Muslera'dan tutun da Sneijder'e kadar tüm oyuncular tek maçları ciddiyetle ve dikkatli oynuyor. Bu yüzden Riekerink, kaleci Muslera hariç asıl kadroyu sahaya sürecektir.



* Başakşehir hep ters geliyor. Cimbom bugün nasıl oynamalı?

- Başakşehir sadece kompakt oynamıyor bu sezon geliştirdiği futbolu ile rakiplerine önde baskı da yapıyor. G.Saray Edin Visca ve Cengiz Ünder'e topu taşıyacakları ve depar yapacakları boş alanı bırakmamalı.

Bruma, Yasin, Rodrigues ve Sinan dörtlüsünden ikisi sahada olacak. Bu ikili başlangıçta büyük ihtimalle Bruma-Yasin olacak. Yasin ile Bruma sadece hücumu düşünmemeli Cengiz-Visca ikilisinin de önünü kapatmak amacıyla savunmaya yardım etmeli.

Carol ligdeki maçta çok pozisyon hatası yaptı. Eğer forvette Adebayor oynarsa Carol ve Sabri rakibe rahat orta yapmasına izin vermemeli.

Savunmanın göbeğinde oynayacak isimler Adebayor'a gölge markajı değil adam adama markaj yapmalı ve rahat kafa vurmasına izin vermemeli. Ayrıca F.Bahçe maçında sıkı markaja ve zaman zaman maruz kaldığı sert darbelere Emre Belözoğlu "Gık" bile dememişti.

Bugün aynı Emre'yi görmeyeceğiz.

O yüzden G.Saraylı oyuncular sakın kalmalı ve özellikle De Jong, Emre ile dalaşmamalı.