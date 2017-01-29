Sneijder-Poldi A.Ş!

Ayağa pas oynama konusunda ligin en başarılı takımı olan Galatasaray'ın, hücumda yaşadığı zenginliğin şifresi; Podolski'dir.

Alman yıldız, sahaya sadece tecrübesini ve kalitesini yansıtmıyor, akıl koyuyor, Sneijder'e ve kanatlarda oynayan Bruma, Yasin ve hatta Rodrigues'e mükemmel duvar olup, asist yapıyor.

Özellikle Bruma'nın attığı ilk golde müthiş bir asist yaptı. Poldi'nin yerinde Eren olsa, yüksek teknik gerektiren pas verme olayı gerçekleşemezdi. Riekerink; hücum hattını Sneijder, Bruma, Yasin, Poldolski ve Rodrigues'den kurduğu sürece G.Saray'ın, üretkenliği, pozisyon zenginliği üst düzeyde olur. Akhisar maçında bu fotoğrafın parladığını gördük.



G.Saray'ın ona ihtiyacı var

Galatasaray'ın, saha içi öğretmeni kesinlikle Sneijder... Hollandalı yıldız, çok koşup iyi mücadele ettiği sürece, bütün takım pozitif etkileniyor. Karabük'te olmamasının bedelini Galatasaray kaybederek ödedi. Sneijder de sezon sonuna kadar artık kolay kart görmemeli, çünkü Galatasaray'ın onun aklına, yeteneğine, liderliğine ve kalitesine çok ihtiyacı var. Ayrıcı Sneijder, Poldi ile uyumlu bir birliktelik yaşarken, yönetime de 'Alman yıldız kalmalı' mesajını yolladı.

Çünkü geçmiş dönemde Sneijder, Umut ve Burak ile oynarken, Poldi ile birlikte yaptığı etkili duvar paslarını yapamıyor ve öfkeleniyordu. Yasin'in takipçiliğiyle attığı gol öncesi, Sneijder-Poldi ikilisinin topu kapma mücadelesi mükemmeldi. Hele hele Sneijder'in enfes topuk pasına, Poldolski'nin koşu yapması, Hollandalı yıldızın böyle bir pası kendisine atacağının göstergesiydi.

Bu gol öncesi yaşanan birliktelik, iki yıldızın birbirlerinin neler yapacaklarını ezbere bilmeleriydi.

Rodrigues geldikten sonra travma yaşayan Bruma, bu saplantılarından kurtulmuş olacak ki, Akhisar'a sadece iki gol atmadı, final paslarında da paylaşımcı bir tavır sergiledi. Ayrıca Bruma, sağda da oynayabileceğini gösterdi çünkü Carole'un kendisine 70 metreden mühendis gibi attığı pasta topla sahada buluştu, dikine gitti ve golünü attı.

Haftalardır eleştirilen Selçuk İnan, koşu kalitesi ve mücadelesini yükseltirken, topu kullanma konusunda az pas hatası yaptı. De Jong'un yokluğunda Josue, üstlendiği görevi 'Ben ilk 11'de kalıcı olmak istiyorum' dercesine dikkatli, etkili ve başarılı bir şekilde yerine getirdi.