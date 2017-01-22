Asıl hırsız...

Selçuk'un uzun pasında Karabük savunmasının arkasına koşu yapan Yasin sağ omzunun üstüyle düzelttiği topu gol yapıyor. Pozisyona geç kalan kaleci Ahmet Şahin "Yasin topu elle aldı" diyerek ortalığı bulandırıyor.

Karabük takım halinde itiraz ediyor.

Cüneyt Çakır nedense Yasin'e soruyor ve golü veriyor. Ya gol ya değil, kararı Yasin değil sen vereceksin Cüneyt Çakır...

Aklı Yasin'in golünde kalan Cüneyt Çakır "Gri" bile olmayan pozisyonda, "Dünya Hakemliği" kimliğine yakışmayan "Komik" bir penaltı veriyor.

Faulü yapan Carole değil Seleznov...

Tribünler, "Hırsız Yasin" diye bağırıyor.

Asıl hırsız Seleznov, kılıfı da Cüneyt Çakır..

Maça gelince; Önemli eksik oyuncularına rağmen taktik olarak, takım savunması olarak, yardımlaşma ve mücadele olarak; Karabükspor, G.Saray'ı yerle bir etti.. Kazanma duygusunu, coşkuyu ve mücadeleyi oyuncularına aşılayan İgor Tudor elindeki eksik malzemeyle işi bilmeyen Rikerenik'e, "Bak gör hocalık nasıl yapılır" dersini verdi..

Dursun Özbek ve yönetimi Sneijder'in baskısına boyun eğer ve Riekerink'in biletini kesmez ise G.Saray zirve yarışını asla sürdüremez. İşte otoritesi olmayan ve futbolcuların kuklası haline gelen Riekerink Bey'in Karabük'te yaptığı marifetler:



İşte böyle çuvallarsın!

1- Yasin G.Saray'ın en iyisiydi.. Golünü attı, çok çalıştı. Bruma sahada yoktu..

Rodrigues'i geç de olsa oyuna alırken Yasin'i haksız çıkardı. Çünkü Bruma'ya gücü yetmedi. Rodrigues Karabük'te oyuna girdi bir dakika bile Bruma sağ kanada geçmedi. Rikerink Bey sözünü Bruma'ya geçiremiyorsan böyle çuvallarsın..

2- Elazığ'da iki gol atan ve moral bulan Eren'i kulübede oturtmak hataydı. Eren forvette, arkasında da Podolski olmalıydı.

Bu ikili kupada 4 gole imza koydu.

Riekerink bey ne yaptı; golü yedi "Gel bizi kurtar" diye Eren'i oyuna attı..

3- Linnes'in suçu iyi oynamak mı?

Carole'de ısrar etmek G.Saray'a zarar veriyor. Hakan Balta bu ağır haliyle oynayacaksa bence Carole, "Stoper" görev yapsa daha faydalı olurdu.. Linnes de çabukluğuyla ciddi katkı sağlardı.

4- Fizik güç olarak yerlerde sürünen Josue dökülüyor, Bruma yürüyor. Rikerink'in yüreği Bruma-Josue ikilisini çıkarıp Rodrigues-Eren ikilisini oyuna almaya yetmiyor.. Hollandalı hocanın oyuncu değiştirmemesinin mantığı maç 1-1 bitsin ve "Yenilmedik" desin.. G.Saray'ın hocasının hedefi 1 puan olmaz.