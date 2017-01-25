Bu Poldi kalmalı

Galatasaray'ın gruptan ikinci olarak çıkması başarı sayılmaz.

Riekerink, Elazığ ve Erzincan deplasmanlarında ideal kadrolara yakın bir takımla oynasaydı Galatasaray, Başakşehir ile karşılaşmayacaktı.

Galatasaray, final niteliğindeki tek maçlarda takım olarak iyi konsantre oluyor. Başakşehir'e karşı bu özelliklerini yansıtırlarsa kupa finaline kadar giderler. Erzincanspor karşılaşması Podolski'nin gecesi oldu.

5 gol atan, Bruma'ya ve Rodrigues'e mükemmel paslar sunan Alman yıldız, etkileyici oyunuyla adeta yönetime 'Ben gidersem, yerime benim gibi bir oyuncu bulabilir misiniz?' şeklinde bir mesaj gönderdi.



Yönetime ipotek koydu

Yani Podolski; yönetimi ipotek altına aldı. Eğer Alman golcü G.Saray'da kalır, kanatlarda da birbirleriyle değişmek kaydıyla Bruma ve Rodrigues oynar, Sneijder de maestroluk yaparsa, sarı-kırmızılı takım zirve yarışını sürdürür.

Gecede iki farklı flaş olay vardı.

1- Karabük'te takımını yalnız bırakan Snejider, dün mükemmel oynadı ve çok çalıştı.

2- De Jong'un oyundan atılması laubaliliğin eseriydi.

İlk faulü çok gereksizdi.