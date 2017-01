Sayın Bakanım 6222’yi uygulayın

Mahmutoğlu ile Volkan'ın küfüre amigoluğu, Souza'nın İnstagram çirkinliği cezalandırılmalı.

Bakan Çağatay Kılıç'a TV'de '6222 uygulanıyor mu?' diye sorulduğunda 'uygulamaya başlandı' demişti.

Bu kişilere 6222 sayılı kanunla haddini bildirmeliyiz.



Yılmaz Şenol sordu, Levent Tüzemen cevapladı...



Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Mahmutoğlu, Josef de Souza'nın çirkin söylemleri ile Volkan Demirel'in tribünlerin yaptığı küfürlü tezahürata amigoluk yapmasına nasıl bir ceza verilmeli?

- Bir Türk atasözü şöyle der; "Edepsize haddini bildirmezsen, kabahatini marifet sayar" Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a twitter'den edilen küfürlü bir söylemi "retweet" ettiği için örnek bir davranışla Melo'ya iki maçtan men cezası vermişti. Şimdi ortada 3 tane olay var:

1- Fenerbahçe Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun prokovasyon içeren ve rakibi tahrik edici sözleri.

2- Josef de Souza'nın aleni küfür etmesi.

3- Kendisine TT Arena'da küfür edildiği gerekçesi ile Milli Takım kalesini bırakıp giden Volkan Demirel'in Fenerbahçe taraftarının Galatasaray'a yaptığı küfürlü tezahürata amigoluk yapması.

Galatasaray Yönetimi, bu oyuncuları sadece Türkiye içinde mahkemeye vermemeli toplumu germek, kitleleri birbirine düşürmek gerekçesi ile Melih Mahmutoğlu'nu FIBA'ya, Josef- Volkan ikilisini de UEFA disiplin kurullarına şikayet etmeli.

Ayrıca Fenerbahçe Basketbol maçı başlamadan önce sayın bakan Akif Çağatay Kılıç, NTV'de spor müdürlerinin konuğu oldu. Kendisine "6222 sayılı yasa tam uygulanıyor mu?" diye bir soru soruldu. Bakan Kılıç da uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Sayın bakan şimdi devreye girmeli ve toplumları birbirine düşürecek bir davranışa giren Mahmutoğlu, Souza ve Volkan Demirel için 6222 sayılı yasanın uygulanmasını sağlamalı. Türkiye Futbol Federasyonu nasıl Melo'nun "retweet" olayına hassasiyet gösterip ceza verdiyse bu terbiyesizliği yapanlara da haddini bildirip gereken cezayı vermeli.

* Bugün oynanacak Akhisar maçında Galatasaray nasıl bir kadro ile çıkmalı?

- Riekerink'in elinde "şu maça farklı kadroyla çıkmak istiyorum" diyecek kadar geniş bir kadro bulunmuyor.

Galatasaray'ın hücum hattı solda Bruma sağda Rodrigues, forvette Podolski olarak oluşmalı. Sneijder yine oyunun lideri olmalı. Savunma hattı Sabri, Semih, Hakan Balta, Linnes dörtlüsünden oluşmalı.

Asıl sorun Selçuk'un yanında hangi oyuncunun görev yapacağıdır. Josue yeterli fizik gücüne ve oyun içinde devamlılığa sahip olmadığı için De Jong'un yerine Selçuk'un partneri olmamalıdır. Ben Riekerink'in yerinde olsam Elazığ ile deplasmanda oynanan kupa maçında stoperde görev verdiğim Carole'ü Selçuk'un partneri yaparım. Bu hamleyle hem Linnes'e haksızlık yapmamış olur hem de Caroe'ün topu rakipten çalma ve etkili kullanma özelliklerini sahaya yansıtmasını sağlar. Çünkü Carole sol bekte görev yaparken hücum etmeyi çok seviyor ama geriye çabuk dönemediği için rakiplerin ciddi bir şekilde atak üretmesine neden oluyor.

* Galatasaray'ın fikstür avantajı var deniyor. Sizce gerçekten böyle bir avantaj var mı?

- Kazandığın sürece her türlü fikstür avantaj sağlar. Galatasaray ilk yarı evinde hem Trabzon'a hem de Başakşehir'e kaybetti. Avantaj gibi görünen fikstürde bu iki maçı kazansaydı Karabük'te kaybetmesine rağmen liderlikte oturan takım olacaktı. Kağıt üzerindeki avantajlar, buz üstüne yazı yazmaya benzer. Avantajın gerçekleşmesi için Galatasaray'ın özellikle TT Arena'da oynayacağı maçların hepsini kazanması gerekir. Çünkü Beşiktaş da Fenerbahçe de TT Arena'ya gelecek.

Bu maçları kazanmak ne kadar şart ise diğer takımları da yenmek şart.

* Transferin bitimine az kaldı. Galatasaray hangi bölgeye futbolcu almalıydı?

- Yönetim öncelikle Podolski konusunu netleştiremedi. Poldi mutlu mu mutsuz mu? Kalmak mı istiyor gitmek mi istiyor? Bir türlü açığa çıkmadı. Ortada bir mobing durumu var ama bunu Podolski mi yapıyor yoksa yönetim mi yapıyor belli değil.

Poldi giderse, yönetim öncelikle orta sahaya bir adam almalı.

* De Jong sizce yetersiz mi?

- Bu De Jong ile Galatasaray'ın ligi götürme şansı yok. Hollandalı oyuncu çok koşuyor iyi mücadele ediyor ama topu oyuna etkili sokamıyor.

Bir Melo gibi final pasları yok!

Üstelik ne zaman kart göreceği belli değil. De Jong riskli oynuyor.

* Transfer hangi bölgeye olmalı?

- Eğer yönetim, "Bu orta saha bize yeter" diyorsa Podolski'nin satışından gelecek parayla sprinter bir golcü almalı. Ve bu golcü de tek vuruşlarda etkili olmalı.

* Eren Derdiyok'la olmaz diyorsunuz yani!

- Eren Derdiyok'un gol vuruşlarında bir standartı olmadığı gibi izleyenlere;

"Eren golü attı" gibi güven veren bir tekniği yok!