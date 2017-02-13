İnançları yoktu

Atalarımız, "Gülme komşuna gelir başına" diye boşuna dememişler.

Galatasaraylı futbolcular tam 11 puanlık maça çıkıyorlardı.

Ama başta Riekerink olmak üzere hiçbir Galatasaraylı futbolcu, "Elimize geçen fırsatı değerlendirelim.

Adam gibi oynayalım. Bu maçı kazanalım ve zirve yarışında söz sahibi olalım" inancında değildi. Sneijder'in ve Selçuk'un yokluğunda ve Muslera dışında Galatasaraylı oyuncuların saha içi görüntüsü, "Saldım çayıra, Mevlam kayıra" şeklindeydi.

Bruma, Yasin, Rodriguez üçlüsü Sneijder'in rolüne bürünmeye çalıştıkları için adeta birbirleriyle üstünlük yarışa girdi. Özellikle Rodrigues kaçırdığı golden sonra çok rahat gole çevireceği pozisyonda "Yine kaçırırsam bana laf ederler" korkusuyla topa vurmayıp pas verdi. Hamza Hoca'yı gönderen, Mustafa Denizli ile yolları ayıran yönetimin yetersiz ve çapsız Riekerink'e bu kadar tahammül göstermesine aklım ermiyor. Bu Riekerink'te bizim görmediğimiz ya da anlayamadığımız bir özelliği mi var?

G.Saray maça önde Eren arkasında Podolski ile başlamalıydı. 3 aydır topa vurmayan ayrıca futbol aklı bile olmayan Tolga Ciğerci'yi oynatan ve takıma ısınan Josue'yi kulübede tutmak eğer Riekrink'in kararıysa ben bugünden itibaren bu hocayı Florya'ya bile sokmam. Final gibi maçları oynayamayan, "Rakibi çözdüm" dediği maçları kaybeden Riekerink'e tahammül edenler de bu ısrarlarının hesabını vermeli.



Goller tesadüf değil

Rodrigues-Yasin ikilisini çıkarıp Sinan'ı almak tam bir futbol cahilliği idi. Galatasaray'ı sezon başından beri kanatlardan taşıyan Bruma değil mi?

Eren girip, Poldi forvet arkasına Bruma da kanada geçince ve Josue geç de olsa oyuna girince Galatasaray Kayseri kalesinde pozisyonlar buldu.

Riekerink'in baştan tercih ettiği maceracı kadro ilk yarıyı iki duran toptan yediği iki kafa golüyle yenik kapattı.

Yenen goller tesadüf değil. Savunmada Hakan Balta-Semih ikilisi birlikte oynadıkça Galatasaray kafa golleri yemeye devam eder. Mancini, Semih'i kafa toplarındaki zaafı yüzünden sağ bek oynatıyordu. Ayrıca yönetim Ahmet Çalık'ı 2.5 milyon dolara kulübe genç ve yakışıklı olsun diye mi aldı? Peki Chedjou neden affedildi? Chedjou olsa duran toplarda ileri çıkar ve kafa vuruşları yapardı.

Bu arada doğru dürüst şut bile atamayan Tolga Ciğerci'nin Podolski'nin yanında frikik atması skandaldı.