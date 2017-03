Tudor macera aramamalı

Yılmaz Şenol sordu, Levent Tüzemen cevapladı.



Derbinin kaybedilmesinde Tudor'un hatası var mıydı?

- Derbinin alt yazısını, "G.Saray, Beşiktaş'a pozisyon vermeden şanssız bir golle yenildi." diye okuyabiliriz.

Tudor'un Juventus'tan arkadaşı ve şimdi Chelsea'de görev yapan Conte'nin oynattığı 3-4-3 sistemini ilk yarıda G.Saray başarıyla uyguladı.

Bu sistem Beşiktaş'ı durdurmakta başarılıydı.

Ama hücum etmekte G.Saray zenginlik yaşamadı. Tudor'u Karabük'ü sistem takımı yaptığı için beğendim.

Ama G.Saray'da iş başı yaptığı ilk günden itibaren Mancini ve Prandelli karışımı bir uygulama içinde olduğunu gördüm. Eski iki İtalyan hocanın kadro üzerinde yaptıkları yaz-boz felsefesini İgor'un da uyguladığını görüyorum.

Bruma'ya ceza verip Rize'ye götürmemek G.Saray'a zarar verdi.

Beşiktaş maçında oyundan çıkan Selçuk İnan'ın yerine futbol aklı kısıtlı, yetenekleri zayıf, sadece koşu kalitesiyle ayakta kalmaya çalışan Tolga Ciğerci'yi alması büyük hataydı. Teknik bir oyuncu olan Selçuk oyundan çıkıyorsa yerine Josue girmeliydi.

G.Saray golü yedikten sonra Tudor oyuncu değişiklikleri konusunda oyuna geç müdahale etti. Eren-Rodrigues ikilisi 75'te değil 60'da alınmalıydı. Çünkü G.Saray'ın gole ihtiyacı vardı. Bu iki oyuncu girdikten sonra G.Saray, Beşiktaş kalesinde biri net gol pozisyonu olmak üzere 4 gol fırsatı yakaladı.

Ben Tudor'un derbide fark yaratacağını düşünüyordum ama göremedim. 75'te yaptığı oyuncu değişikliklerinin Riekerink'in anlayışından bir farkı yoktu.



Seneye de Tudor ile devam edilmeli mi?

- G.Saray'ın bu saatten sonra iyi futbola değil başarılı sonuçlara ihtiyacı var.

Eğer Tudor, "Bu oyuncuların fizik gücü yetersiz" diyerek yükleme yaparsa yaşanacak adale sakatlıklarından sahaya çıkartacak takım bulamaz. Galatasaray sezon bitiminde ligi Fenerbahçe ve Başakşehir'in üzerinde bitirir Şampiyonlar Ligi biletini yakalarsa Tudor görevde kalır. Ama bu iki takımın gerisine düşerse ve puan olarak da Beşiktaş'tan fark yerse yönetim yeni bir hoca arayışına girer.



Lucescu gibi yapmalı

Tudor, İtalyan ekolünü G.Saray'a uygulamaya çalışıyor. Sadece savunma yaparak sonuca varamazsın. Lucescu da İtalyan ekolünü benimsemişti. Hem G.Saray'da hem de Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşarken savunma kültürü ile hücum kültürünü çok iyi harmanlamıştı.

Tudor'un da felsefesi Lucescu gibi olursa başarılı olur.



Muslera çok sık hoca değişikliğini doğru bulmadığını söyledi.

Katılıyor musunuz?

- Muslera yerden göğe kadar haklı.

Ünlü basketçi Michael Jordan şöyle der, "Yıldızlarla maç kazanırsınız.

Takım olursanız şampiyon olursunuz" G.Saray teknik direktör düzeyinde istikrarlı olduğu her dönemde büyük başarılar elde etti. Çünkü her gelen hoca kendi felsefesini oturtmaya çalışıyor. Bence bir kulübün kendine ait oyun felsefesi olmalıdır. G.Saray'ın, önde baskı yapan, topun arkasına çabuk geçen hücum futboluna dayalı bir oyun anlayışı vardı. Bu sistem '3 yıl üst üste' şampiyonluğun yaşandığı Brian Birch ile start aldı. Derwall döneminde yükselişe geçti. Kalli döneminde zirve yaptı ve Terim döneminde Avrupa Şampiyonluğu yaşandı. Bu sistemi hayata geçirecek bir teknik adam Galatasaray'ın başına getirilmeli.



Sneijder'in isteksiz oyunu Riekerink'in gönderilmesine tepkisi mi?



İki yıldır hakkını vermedi

G.Saray gelecek sezon için yeni Sneijder'ini bulmalıdır. Hollandalı oyuncu bu sezon mehter takımı gibi performans sergiliyor.

Futbolda koşmadan oynayamazsın.

Sneijder, Beşiktaş maçında 6 metrelik alanda idare etmeye çalıştı ama olmadı.

Çünkü fiziksel performansı rakip ile mücadele etmeye yetmedi. Sneijder ikili mücadelelere girmekten kaçındığı gibi oynadığı süre içinde gol olabilecek tek kilit pas bile atamadı.

Sneijder iki yıldır aldığı paranın karşılığını veremiyor. Kendine iyi baksa ve kafasını futbola verse G.Saray'a müthiş katkısı olur. Bunu Sneijder'in ne kadar etkili olduğunu G.Saray'ın kazandığı maçlarda gördük. Tudor'un Beşiktaş maçında oyundan aldığı Sneijder'e sırtını dönmesi bir mesajdı. Sneijder'in mesajı kazanması için güçlü olması ve Galatasaray'ı sırtlaması gerekir.

Şimdilik Tudor önde görülüyor.



G.Saray'ın hedefi Avrupa!

Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşen G.Saray'ın hedefi ne olmalı?

- Türkiye'nin Avrupa'ya açılan penceresi G.Saray'a iki yıl üst üste şampiyonluk yarışından uzaklaşmak yakışmıyor. "Mali kongre"de ekonomik açıdan önemli işlere imza atan başkan Dursun Özbek ve yönetimi sportif başarısızlık nedeni ile eleştirilecektir.

Özellikle büyük paralarla transfer edilen oyuncuların Galatasaray'a katkı yapmaması sorgulanacaktır.

Başkan Özbek ve futbol şube sorumluları İgor Tudor'u karşılarına alıp şunları söylemelidir, "Hoca bizim maceraya ihtiyacımız yok! Kadro üzerinde sık değişiklik yaparak oyuncuların aklını karıştırma. Bu sezon Avrupa Kupaları'na katılmak istiyoruz.

İkincilik hedefimiz olmalıdır."