Dev aynası!

Nasreddin Hoca yaşasaydı İgor Tudor'a hocalığı konusunda, "Ya tutarsa" diye maya bile çalmazdı.

Başkan Dursun Özbek futboldan biraz anlasaydı, İgor Tudor Galatasaray'a hem hoca olmaz hem de bu kadar rahat at koşturamazdı.

Futbolda başarının anahtarı kadro istikrarıdır.

Maalesef; Rize deplasmanında işbaşı yapan Tudor'la Galatasaray 7. maçı Başakşehir dahil hiçbir karşılaşmaya aynı kadroyla çıkmadı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un savunmasını ezbere sayarım. Muslera hangi maçta hangi savunma oyuncularıyla oynayacağını bilmiyor.

Bu kadar sık değişen savunmanın aklı da uyumu da olmaz. Visca-Cengiz- Mossoro gibi hızlı oyunculara önlem almamak Tudor adına intihardı. Bu üçlünün dağıttığı G.Saray savunmasını Adebayor attığı kolay gollerle yerle bir etti. Chedjou- Semih-Ahmet Çalık'ın oyun zekaları bir Adebayor'u durdurmaya yetmedi.

Kendini dev aynasında gören ve "Her şeyi ben bilirim" edasında olan Tudor hadi Sneijder'i kilosundan dolayı oynatmadı. Peki; Podolski'nin kulübede oturmasının ne anlamı vardı?

Galatasaray hezimete uğradığı maçta tek isabetli şut bile atamadı.



Avcı'dan hocalık dersi

Ve Galatasaraylı Abdullah Avcı bilgisi, kalitesi, sistemi, oyuncu tercihleri ve güçlü karakteriyle kendisini yıllardır Galatasaray'a layık görmeyenlere bir kez daha teknik adamlık dersi verdi. Galatasaray'da çok bilenler (!) yakındaki ateşi göremedikleri için Tudorlara teslim olmaya devam ediyor.

G.Saray Başkanı Dursun Özbek'i uyarıyorum:

Bu kadar hoca değiştirdin başarılı olamadın. Eğer Fenerbahçe maçına Tudor ile çıkarsan ve kaybedersen tribünlere hakim olamazsın ve o koltukta oturamazsın.

Çünkü bu Tudor hayalperest ve maceracı bir teknik direktör. Oyunu okuyamıyor. Oyuncu tercihlerini doğru yapamıyor. Galatasaray'ı "lego" gibi görüyor.

Üstelik bu Tudor vatandaşı Bilic gibi yıldız oyunculara takıntılı ve kompleksli..

Yani yıldızlarla geçinemiyor. Biat kültürüyle hareket ediyor. G.Saray için 23 Nisan'da oynayacağı derbi sezonun finali olacaktır. Sneijder'in kalitesi, bilgisi, kariyeri ve kazandığı başarılar kendini "Büyük hoca" gibi gören Tudor'un çok önündedir.

Ben olsam G.Saray'ı Ayhan Akman'a emanet eder oyun aklını Sneijder'e takımı toparlamayı da Selçuk İnan'a bırakırım.