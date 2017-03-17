Bu bir tekzip yazısıdır

Skor, tur ve galibiyet yazarı değilim.

Maçın başlaması ile beraber futbolcuların ayakları, kafaları ile beraber benim de parmaklarım oynamaya başlar. 1.dakikadan itibaren yazmaya başlarım.

Yine öyle yapıyorum.

Sevince göre yazmıyorum. İyi değil kötü gün dostuyum ben çünkü! Rahat yok Beşiktaşlı'ya.

En mutlu, en rahat başladığı gece de bile.

Hep bir sıkıntı, hep bir stres. 75-80 dakika nefes darlığı çektik. Hak etmiyor bunu bu büyük camia.

Daha 25'de 2-0 öne geçmesine rağmen, rehavet sonrasında 2-1 ve maçın gidişatını değiştiren Aboubakar'ın kırmızı kartı.

Kabus gibiydi.



Yunanlılar bile inanamadı

Yunanlılar bile inanamıyordu. Peki gelen muhteşem tura rağmen bu karanlık dakikaları yaşatan kişi kimdi? Geçen hafta yazmıştım Aboubakar için 'Ferdinand, Amokachi, Madida, Nouma gibi taraftarın siyah incisi olmuştur artık' diye.

Erken olmuş bu bir tekzip yazısıdır.

Tekzip nedir; Düzeltme ve cevaplama yazısıdır. Yapılan yanlış bir haber ya da yazı için, kurum ya da kişinin düzeltilmesi için yazdığı yazıdır.

İşte bu bir şu an okuduğunuz yazı,Tekzip yazısıdır! Kendime kızıyorum işte. Bu sebeple yazıyorum bu yazıyı utanarak, geçmişteki 20 yıllık meslek tecrübemden!

Sizlerden.

Kandırmışım çünkü sizi de kendimi de.

Tüm okuyucularımı da. Aboubakar'ı bu kadar erken koymamalıydım Beşiktaş'ın siyah incileri kategorisine. Ferdinand gibi, Madida gibi isimler kırmızı nedir bilmedikleri gibi gereksiz stres yapmazlardı taraftara.

Onlar siyah beyazlı taraftarları rahatlatmak için her şeyi yaparlardı. Nouma, Beşiktaş'ın en yaramaz çocuğuydu ama kaybetmeye tahammülü yoktu. Beşiktaş zarar gördüğü zaman, arkadaşlarının canı yandığı anda kendisini yakardı takımı uğruna.

Saydığım bu isimler sadece gol kaçırırlardı, anlık üzerlerdi taraftarı.



Şimdi sıradaki gelsin

Aboubakar öyle değil. En kritik maçta golünü atıyor, en kritik anda atılıyor, taraftarının aklını kaçırmasına sebep oluyor.

Aboubakar bencil ve takım ruhundan uzak. Beşiktaş tarihinin en önemli maçlarından biri olan Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kartta 'aklını kaybetti' bir hiç uğruna. Kaç kişiyi hastanelik etti kim bilir dün gece? Kaç Beşiktaş taraftarı acillerde gezdi, kalp krizi geçirdi, tansiyonlar tavan yaptı? Bu kadar sorumsuzluk olamaz.

Tosiç haftalar sonra mükemmel oynadı.

Babel Liverpool günlerini hatırlattı.

Şimdi özür dile Aboubakar. Önce dün gece 2 kişilik oynayan Tosiç'ten, Babel'den, Fabri'den, Quaresma'dan... Sahada 10 kişi yoktu 42 bin kişi vardı. Özür dile onlardan.

Ekran başındaki milyonlarca Beşiktaşlıdan, Türkiye'den. Son sözüm yönetime. Prim vermeyin Aboubakar'a. Onun hakkını verin tesislerdeki görevlilere. Mart'ı gördük.

Sırada Nisanlar, mayıslar var Avrupa'da.

Sıradaki gelsin. Yolun sonu Stockholm, yolun sonu final. Vatanım da sensin, Beşiktaş'ım da.