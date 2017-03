Selçuklu İmparatorluğu

Podolski; Galatasaray'da, Hagi, Popescu, Drogba, Kewell, Elmander, Ujfalusi, Baros gibi unutulmazlar listesinde yerini şimdiden aldı. Önümüzdeki sezon Vissel Kobe'de forma giyecek olan Podolski sanki bir 10 yıl daha Galatasaray'da kalacakmış gibi profesyonelce davranıyor. Kazanma hırsı ve saha içi liderliği bir çok futbolcuya örnek teşkil ediyor. Sadece sol ayağı 5 milyon euro olan bir yıldızı 2.5 milyon euro'ya satmak ise Galatasaray yönetiminin en büyük yanlışlarından biri olmuştur.

Galatasaray ilk atağı adeta gol yiyerek savuşturdu! Galatasaray o kadar çalışmamış ki Tudor'a kadar, takımın yarısı sakatlar ordusuna döndü. Hafta içerisinde nasıl bir yükleme yapılıyorsa -ki Tudor bunda sonuna kadar iyi yapıyorherkes bir bir sakatlanıyor.

Tolga Ciğerci o kadar kötü bir performans sergiliyor ki en çok da kendisine yazık ediyor. Tolga'nın Galatasaray gibi büyük bir takımda bu kadar kötü oynama hakkı yok.

Galatasaray'da bu kadar çok pozisyon vermesi ve kolay gol yemesi, defansından çok orta sahasının bitik durumda olmasından kaynaklanıyor. Sarı-kırmızılıların en büyük sorunu, orta sahası. Muslera'nın bu kadar iyi olmasında en büyük sebep defans ve orta sahasının kötü olması. Galatasaray'da defans oyuncuları her hava topunda neden ellerini kaldırıyor acaba?



Savunması şaka gibi

Bir takım sürekli kendi isteği ile gol yemek ister mi? Galatasaray istiyor.

Şaka gibi! 3'lü defans sisteminin Galatasaray'a kazançtan çok kayıp verdiğini düşünüyorum. Takımda sağ ve sol kanat oyuncuları adeta baygınlık geçiriyor.

Tudor'un 3'lü defans sistemine uyum sağlayacak futbolcu yok sarı kırmızlılarda.

İgor Tudor'un Galatasaray'ı iki haftadır maçı bırakmıyor, oyundan kopmuyor ve sonunda da kazanıyor.

Beğenilmeyen, eleştirilen Selçuk'un Antalya ve Gençlerbirliği maçlarında alınan 3'er puanlara katkısı çok büyük.

Kaptan değil imparator gibi Selçuk.

Rodrigues ise gizli kahramanlardan.

Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında son pozisyonlarda faulü alan oyuncu oldu. Geçen hafta Rodrigues'in kazandığı fauller sonrasında, frikiklerde Selçuk ortaladı Eren attı, bu hafta da Selçuk doğrudan ağları buldu. 89 dakika taraftarına eziyet eden sonra da sevindiren bir takım oldu Galatasaray. Rahat yok Galatasaraylılara!

Fırat Aydınus'un verdiği kararları tartışmam ama her pozisyonda, tek tek her futbolcuya izahta bulunması olumlu bir davranış. İngiltere liglerinde de bu davranışlarıyla hakemler, itirazların önünü kesiyor ve daha şeffaf ve güvenilir olduklarını gösteriyor.

Fırat Aydınus da futbolculara saygı duyuyor ve kafalarda soru işareti bırakmamaya çalışıyor. Bravo Fırat hocam.