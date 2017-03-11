Satın herkesi alın Lens’i

Öyle kötü başladı ki maça Fenerbahçe herkes tanınmayacak haldeydi. Bir kişi hariç;

Jeremain Lens. Futbolu ve saha içi liderliği ile 2-0 geriye düşülen maçta, vücut diliyle hep 'çevireceğiz, kazanacağız' diyordu takım arkadaşlarına.

Disiplinden hiç kopmadı. Sanki bütün takım kiralıkmış da, sadece Lens'in bonservisi Fenerbahçe'deymiş gibi bir hava esiyordu sahada. Lens takımın gerçek sahibi gibiydi. Öyle mücadele etti ki takım arkadaşlarını utandırdı, uyuyan devi uyandırdı. Lens "Fenerbahçe'yi çok seviyorum" diyen birçok Fenerbahçeli'den daha çok seviyor Fenerbahçe'yi!

'Fenerbahçe savunma yapmaz yaptırır' diye bağırdı durdu sahada adeta.

Bir ara takım elbiseyi çekip, kenara geçecek 'neşteri vuracak' diye düşünmedim de değil. Maç 2-0'dan 3-2'ye geldiğinde 'madem böyle oynayabiliyorsunuz ne diye insanı kanser ediyorsunuz, vicdansızlar' dedi milyonlarca Fenerbahçe sevdalısı.



Sakın kanmasınlar

Van Persie'yi oyuna girerken görünce sevindim. Sağ olduğunu bilmek sevindirici!

2-3 olduğunda 'Fenerbahçe'nin içine Barcelona kaçmış' diye yorum yapan Fenerbahçe taraftarına ise çok üzüldüm. Yahu rakip Alanyaspor.

Fenerbahçe PSG ile değil Alanyaspor ile oynadı. Böyle kandırdıkça kendimizi olduğumuz yerde sayar dururuz. 'Fenerbahçe nasıl 2-0 geriye düştü?' diye düşünmüyorlar da, 'Nasıl 2-0'dan 3-2'ye getirdik' diye sevinenleri gördükçe "Eyvahlar olsun futbolumuza" dedim.

Bu sorun sadece Fenerbahçelilere özel değil, Beşiktaşlı da aynı Galatasaraylı da. Neyse dönelim geri dönüşe! 10 da atsa bu takım savunma vermeli sezon sonunda. Büyük takım büyük oyuncuların büyük düşünceleri ile olunur. Büyük takım olmak için büyük yürekler gerek.

İşte bu yürek de Lens'te var. Birkaç oyuncu haricinde kim var kim yok hepsini satıp, Lens'in bonservisini alın derim yönetime. Lens Fenerbahçe'ye ruhunu kiralamış. Fenerbahçe'de geri dönüşü en iyi anlatan hikaye teknik taktik ile anlatılmaz. Güncel bir hikaye ile anlatılır; Deli gibi kavga ederken bir anda gülmeye başlayan sevgililer gibiydi Fenerbahçe taraftarı ile Fenerbahçe takımı.



Advocaat küçümsüyor

Ozan'a her geçen gün daha da fazla şaşırıyorum; her geçen gün bir futbolcu nasıl bu kadar daha da kötü olabilir.

Oluyormuş demek ki. Volkan Şen'in son dakikalardaki bencil futbolu? Advocaat, Fenerbahçe'yi küçümsüyor. Saha kenarındaki davranışları ve skora göre oyuncu tercihleri tuhaf. Fernandao'yu çıkarma sebebini anlamadım. Tavrı, tarzı Fenerbahçe'yi küçümsüyor gibi. Yazık.

Başa dönüyorum; Satın herkesi alın Lens'i ve Lens gibi yüreklileri, kurtarın Fenerbahçe'yi.