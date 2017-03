Ferdinand’dan Aboubakar’a

Cenk Tosun'a ayıp olmasın diye garip bir kadro ile başladı Güneş. Orta sahayı Oğuzhan ve Atiba ile tutup, üstünlüğü skor değil ama oyun olarak Kayserispor'a kaptırdı.

Neyse ki ikinci yarıda bu hatasından Tolgay tercihi ile döndü Şenol hoca belli oranda.

Babel'de bir kaç maçtır belirgin düşüş var. Talisca'nın daha ilk düdükle birlikte başlayan hatalar zinciri, siyahbeyazlılara tırnak yedirtti. Beck ve Cenk Tosun da, zayıf not alan isimler oldular. Çok kötü oynadılar. Hatta oynamadılar. Sahanın en güzel yerinden maçı seyretti iki futbolcu da.

Gökhan İnler'in neden joker olarak kullanılmadığını anlayamıyorum. Çok yönlü, rakip kaleyi düşünen, güçlü ve Beşiktaş'ın oyun sistemine tam anlamıyla uyan bir isim aslında. Marcelo'nun ilk sakatlandığı anda oyundan çıkması gerekirdi. Anlamsız bir şekilde kendisini zorladı ve devam dedi, sonra sakatlığı nüksetti, sahayı terk etti.

Bu amatörce davranışı belki de onu bir hafta daha fazladan takımından ayrı kalmasına sebep olacak.



Quaresma'sız olmuyor

Quaresma'ya kızarız, bencil, kıskanç deriz. Deriz de, onsuz olmuyor. Beşiktaş, Ricardo ile daha üretken bir futbol sergiliyor. Q7'siz olmaz! Kanatsız oynadı kartal dün gece Vodafone Arena'da.

Açamadı oyunu ve haliyle uçuş sahası da kapandı.

Koskoca Beşiktaş'ta, ikinci yarıda sahada sadece bir kaç futbolcu oynadı.

Kayserispor fena bozdu siyah beyazlıları.

Taraftar sadece bir iki oyuncu görebildi kazanma arzusunda olan. Bunların en başında Aboubakar vardı tabii.

Her an, her yerden gol atabilen bir isim.

Aboubakar sürekli oynamalı. Ferdinand, Madida, Amokachi, Pascal Nouma'dan sonra Beşiktaş'ın siyah incileri arasında yerini şimdiden aldı.

Beşiktaş maçları zevkli ve tempolu oluyor. Bunda hem siyah beyazlı takımın etkisi var, hem de rakiplerinin, kalecilerine kadar kendilerini gösterme isteği gözlerden kaçmıyor.



Antalya maçı çok önemli

Haftaya oynanacak olan Antalyaspor karşılaşması; Beşiktaş için sezonun en önemli maçı olacak. İki rakibi var 25. haftada Kartal'ın; hem Antalyaspor, hem stres. İkisini de yenmesi şart.

Yoksa büyük iş açacak başına. Bir mucizeye sebep olabilirler rakipleri için!

Medipol Başakşehir'den sonra ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe yarışta yeniden umutlanacaklar.

Çünkü o umut ışığını dün gece gördü G.Saray ve F.Bahçe. Henüz lig bitmemiş hepimiz gördük bunu Beşiktaş ile beraber! Daha 10 hafta varmış bunu dün gece daha net anladık, Aboubakar dışında siyah beyazlı bazı oyuncular sayesinde!

Umut Bulut, Sergen hoca ile yeniden doğdu. Önce Fenerbahçe'ye sonra Beşiktaş'a attı.

Sergen Yalçın çok büyük bir teknik adam. Büyük düşünüyor, büyük oynuyor, büyük oynatıyor.

Sergen, Şenol Güneş'ten sonra Beşiktaş'ın Guardiola'sı olacak.

Söz gider yazı kalır. Bu cümlede burada böylece kalsın!