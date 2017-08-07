Gördünüz mü Pepe’yi?

Para harcayıp, Pepe’yi almakla olmuyor bu işler. Konya tepe tepe Pepe’nin üstüne geldi. Konya kupayı hak etti. Bu kadar net!

Samsun'un pidesi, döneri meşhur bilen bilir… Dün Konyalı bir taraftar çakıyla daldı sahaya!

Çakıyla değil, döner bıçağıyla gelseydi bari maça! Konyaspor taraftarı ikinci defa yapıyorlar bu işi. İyi bir ders vermek lazım, bu rezilliği çıkaranlara...

Yani yazık günah! Bu kadar güzel iyi top oynayan bir Konyaspor takımı var.

Keyifle izledi tüm Türkiye. Bırakın arkadaş!

Kupayı da keyifle alsın takımınız… Allah muhafaza maç sonunda Konya seyircisi sahaya girdikten sonra, kale arkasındaki Beşiktaş seyircisi sahaya girmeye ısrar etse ne olurdu? Ne olurdu ya merak ediyorum! Yani illa güvenlikler olmasın, polis olmasın, illa asker mi sokacağız jandarma mı sokacağız.

O kale arkasındaki Beşiktaş taraftarının 20'si sahaya girse, Konyasporlu taraftarla bire bir temasa geçse ölü çıkar o sahadan!

Cinayet işlenir ya! Nasıl oluyor bu işler! Ateşle oynuyoruz resmen.

Dün Konyaspor teknik direktörü sınıfı geçti, takımı sınıfı geçti, ama seyircisi sınıfta kaldı. Bütünlemeye bile kalmadı.

Biri sahaya bıçakla giriyor ya! Birine soksa ne olacak!

Bir paragraf da Konyaspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay'a açmak istiyorum.

Milli takıma yabancı hocayı getiriyorsun.

Mustafa Reşit Akçay'ın ne eksiği var, Allah aşkına? Kendi çocuğuna güvenmiyorsun. Ne eksiği var ya? Efendi adam, doğruları söyleyen adam. Avrupa'da kaç maç üst üste yenilmedi, başarılı da… Yani insanları teşvik etmek lazım.

Bakınız...

Beşiktaş ligin en büyük şampiyonluk adayı gösteriliyor. Ama… Bu Beşiktaş'ın işi zor. Üç senedir ileriye gideceğine geriye gidiyor. Para harcayıp, Pepe'yi alarak transferde başarılı olamazsın.

Gördünüz mü Pepe'yi? Pepe'nin üstüne tepe tepe geldi Konyaspor.

Orta sahan nerede? Direkt Pepe ile sıcak temasa giriyor rakip takım.

Forvetin nerede? Takımın nerede kademeye giriyor? Bir tek Cenk geldi bir kez o da gol pozisyonunu çıkardı. Onun haricinde Babel, Quaresma, Atiba, Tolgay, Oğuzhan… Sadece isimleri var sahada.

Hangisi varlar. Beşiktaş takımında kim vardı dün bana sayar mısınız?

Beşiktaş takımı dün takım mıydı? Değildi… Gol pozisyonuna girdi mi?

Girdi… Takım olarak mı girdi? Hayır...

Bireysel, şahsi olarak girdi.

Konyaspor takım mıydı? Takımdı...

Konyaspor keyif verdi mi? Verdi… Girdiği gol pozisyonlarının hepsi hazırlanış olarak emeğin sonucuydu.

Konyaspor kupayı hak etti mi? Hak etti… Bu kadar net!

Beşiktaş için şunu da söyleyeyim;

Fikret Orman ve Şenol Güneş bu maçtan ders çıkarsın. Öyle konuşmakla, fotoğraf vermekle olmuyor bu işler!



TEK DOĞRUSU PENALTI

Hakem Fırat Aydınus, dün kötü bir yönetim sergiledi. İlk yarıda Tosic'in Konyasporlu rakibine yaptığı faule "Devam" dedi. Adam otobandan giderken, resmen yan yola attı rakibini! Aynı pozisyonun kopyasında Konyasporlu oyuncuya sarı kart gösteriyorsun. Bunun adı eyyam!

Beşiktaş'ın ikinci yarı penaltı beklediği pozisyonda top önce vücuda sonra kapalı olan kola çarpıyor. Devam kararı doğru.

Konya'nın kazandığı penaltıda Pepe faulü yapıyor. Temiz ve net bir penaltıydı.