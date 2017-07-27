Çocuk sakat doğdu

Bence istifa etmedi, TFF tarafından gönderildi. Beklediğim bir olaydı. Milli Takım'daki prim olayları, Fatih Terim'in damadının menajerlik şirketinde çalışması ve Arda Turan ile yaşananlar etken oldu.

Ben kestirmeden söyleyeyim, dolandırmadan söyleyeyim dört sıra önde Fatih Terim oturuyor ve Arda iki metre ötede ona söz söylüyor.

Bunu Terim'in duymama şansı yok.

Arda orada herkese kötü söz söyledi.

TFF başkanının eksiği var. Hem gazetesindeki çalışana sahip çıkmıyor, hem teknik direktöre sahip çıkmıyor.

Fatih Terim çok hatalı işler yaptı.

Önce oyuncuları ve Arda'yı kadroya almadı ve 'ben böyle devam edeceğim' dedi ama geri aldı. Sonra 'içime sinmedi' dedi. İçine sinmediği işi yaparsan böyle olur. Birçok konu konuşuldu.



Son olay bardağı taşırdı

Şenol Güneş, Milli Takım konusu ne zaman arttı, ardından sözleşme yeniledi ve en büyük başkan diye başladı.

Ama Milli Takım'ı kovalıyordu. Şenol Güneş ile başkan arasında hâlâ sıkıntılar var. Bu işler o kadar kolay işler değil.

Fatih Terim'i çok net olarak TFF gönderdi.

Yaptığı baskın bardağı taşıran son damla oldu. Bu saatten sonra Futbol Direktörlüğü unvanı devam etmez. Çünkü bu pozisyonu kimse anlamadı.

Sözü nerede başlar, nerede biter? Futbolu kim idare edecektir.

Çocuk ilk baştan sakat doğdu.