Kiralık katil Tudor

Bakın, şunu baştan söyleyeyim;

Dursun Özbek ve Tudor ile bu iş yürümez. İgor Tudor bir kiralık katildir. Ama bir suçu yok ki Tudor'un! O bir kiralık katil.

Tutmuşlar onu… Sneijder'i yedi, şimdi de kendisi gidiyor.

Bakınız! Bu Galatasaray takımından böyle giderse bir cacık olmaz. Bu Tudor ile falan bu iş yürümez.

Bakıyorum; Tudor, futbolcuyla mücadele ediyor. Sen futbolcuyla mücadele edemezsin, futbolcuyu eğitirsin, diyalog kurarsın. "Ben senden daha kuvvetliyim, ben seni döverim falan" diyor. He bir de şu var; biraz düzgün hakemler bu Tudor'u oyunda tutmazlar. Galatasaray'ı çok tehlikeli günler bekliyor.

Galatasaray'ın orta sahasına bakın, bu orta sahayla ne yaparsınız söyleyin bana? Galatasaray dün akşam çizgiye inip, kaç orta yaptı? Cepheden kaç orta yaptı? Atılan gol de tesadüfi bir gol.



Muslera'ya kıyak yaptı

Bakın arkadaşlar! Selçuk İnan bundan sonra Galatasaray'da top falan oynayamaz.

Şunu da söyleyeyim; Sneijder'in gönderilmesinin tek sebebi olarak da Selçuk İnan'ı görüyorum.

Dönüyorum Yasin'e bakıyorum...

Gülmek geldi içimden... 'Geçmişinde bir papağan nesli var' diye düşündüm o an.

Hakem bugün Galatasaray'a büyük kıyak yaptı, Muslera'yı atmadı.

Muslera'nın oyun kurallarına göre yüzde yüz atılması gerekir.

1- Topa yattı, adamı indirdi. Bu hareket kırmızı kart.

2- Topa yattı, vuramadı, adamı indirdi bu sefer sarı kart, sarısı var, ikinci sarı sonuç yine kırmızı!

Galatasaray'ın iyi olma şansı yok.

Bu takım Galatasaray değil, Galatasaray Lisesi Takımı. Kafatasçı diyeceğim ayıp olacak, Galatasaray ufak olsun benim olsun mantığıyla yönetiliyor.

Bu kafa yapısıyla ne olacak bundan sonra? İyi olma şansı yok. Peki ne olacak bundan sonra? Galatasaray tribünleri dolacak mı? Dolmayacak!