Kocaman fark var

Biliyorum hepiniz, "Bu Alper'e ne olmuş?" dediniz maçı izlerken...

Yıllardır atıl kalmış, artık gönderilmeyi bekleyen, her maç taraftarın tepkisini daha da çok çeken Alper'in, Sturm Graz maçının yıldızı olacağını tahmin edebilir miydiniz?

Takımdaki isimlere baktığımızda aslında çok büyük farklılıklar yok. Ama bütün oyuncular başkalaşmış sanki...

Bunun en önemli sebebi artık Fenerbahçe'nin başında bir teknik direktör var. Adaletine güvenilen, takımı iyi çalıştıran, oyunculardan maksimum seviyede faydalanan...

Dünkü maçta dikkkat çekici konulardan birisi de Fenerbahçe'deki joker oyuncu fazlalığı... Dirar, Valbuena, Alper hücumun her yerinde oynayabilecek kalibreye sahipler. Hem hareketliler hem de sürekli yer değiştirerek oynuyorlar.



Ve Ahmethan...

Fenerbahçe'nin neler yapabileceğini, kampta nasıl çalıştığını dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Eminim artık herkes Aykut Kocaman farkını görmüştür.

Eksiklikler var elbette... Ama zamanla ve yapılacak transferlerle bu sıkıntıların ortadan kalkacağını düşünüyorum.

Son olarak Ahmethan'dan bahsetmeden geçmeyelim. Bu çocukta kumaş var, hareketli, kurnaz...

Gol atamasa da gençlik enerjisiyle ön tarafta sürekli pres yaptı. Bu da rakibin çıkarken rahat top kullanmasını engelledi. Ben Ahmethan'ın gelecekte Fenerbahçe'ye çok faydalı olacağını düşünüyorum.

İyi çalışırsa mutlaka süre alır. Genç oyuncuları seven Aykut hoca onun en büyük şansı.