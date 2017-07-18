Kim gitsin?

Ağır yükleme antrenmanları, arka arkaya yapılan hazırlık maçları Fenerbahçeli futbolcuları gerçekten yordu. Ama acı çekmeden zorlu yarışa giremezsiniz.

Ben takımdaki seviyenin yükseldiğini gözlerimle görüyorum. Lig başlayınca sizler de göreceksiniz.

Aykut Kocaman, zorlu yüklemelerin sakatlıklara yol açacağını bildiği için Athletic Bilbao karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıktı.

Böylece bizler de yedek oyuncuların durumunu görme fırsatı bulduk.

Hocaya da söyledim, bu takımda olmayı hakketmeyen bazı oyuncular var.

Şans verildikçe, elinin tersiyle iten... Bu oyuncuların gönderilmesi eminim takıma pozitif etki yapacaktır. Çünkü Fenerbahçe forması giymek bu kadar kolay olmamalı. Kimlerden bahsettiğimi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Teknik heyet canla başla gecesini gündüzüne katarak takımı belli bir noktaya getirmeye çalışırken, yan gelip yatanlar cezasını çekmeli. İsteyen, çaba gösteren oyuncularla yola devam etmeli Kocaman. Takımın forvet problemi devam ediyor. En kısa zamanda Van Persie standardında bir golü alınmalı. Fenerbahçe pozisyona giriyor, topu içeri atacak oyuncu yok.