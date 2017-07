Zor oyun!

Monaco karşılaşmasını Fenerbahçe'nin istatistik ekibiyle birlikte izledim. Sizler-bizler tribünde, televizyon başında maçları izlerken, istatistiklerde neler oluyor neler...

Kim ne kadar mesafe katetmiş, hangi futbolcu kaç kez sprint atmış herşey bilgisayar ekranından akıyor.

Sadece bunlar mı?

Tabi ki hayır.

Futbolcuların enerjileri dahi hesaplanıyor, yorgunluk seviyeleri ölçülüyor.

Birkaç örnek vereyim isterseniz...

Maçın 20. dakikasında Monaco'ya oranla tam 200 metre fazla sprint attı Fenerbahçeli futbolcular.

Bu da 1,5 adam fazla oynamış anlamına geliyor. Yani Monaco iyi pas yapmış, Fenerbahçeli oyuncular ise topun peşinden koşmak zorunda kalmış.

Açığı ancak çok koşarak kapatabilirsiniz.

Kocaman'ın takımın pas kalitesini arttırmak için neden bu kadar uğraştığını şimdi daha iyi anlıyorum.

Bir örnek de Van Persie'den... Hollandalı ilk yarı 25, ikinci yarı 15 dakika oynayabilecek kapasitede şu an.

Teknik heyet vargücüyle bu rakamı yukarılara çekmek için uğraşıyor. Her geçen maç daha iyiye gittiğini söylüyorlar.

İyi bir Van Persie'ye her zamankinden daha çok ihtiyaç var.

Basit oyunun arkasında çok uğraş veren kahramanlar var.

Maç boyunca tutulan bütün istatistikler an be an yedek kulübesine aktarılıyor, teknik direktör duruma göre pozisyon alıyor.

Yani bu oyun sandığınız kadar basit değil!