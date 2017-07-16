33’lük topçu

Özellikle ilk yarısı puan maçı kıvamında çatır çatır bir maçtı.

Böyle hazırlık karşılaşmaları takımın kalibresini daha net bir şekilde görmemizi sağlıyor. Takımın hangi durumda olduğunu göremezsen, seviyeni farkedemezsin. Bak Galatasaray'a...

Resmi maçta Wi-fi şifresi gibi ismi olan takımdan ne olduğunu anlayamadan 2 fark yedi. Bu duruma düşmemek için ciddi hazırlık maçlarıyla takımın ağırlığını ölçmek gerek. Fenerbahçe geçen sezon ne koşan ne de üretebilen bir takımdı.

Aykut Kocaman'ın hem taktiksel hem de yükleme antrenmanlarının olumlu katkısını yavaş yavaş görmeye başladık.



Biraz sabır gerekli

Sarı-lacivertliler beraber oynamayı öğrenmiş görünüyor. Günümüz futbolunda bundan daha önemli birşey yok.

Hücumu da, savunmayı da birlikte yapabilmek başarının anahtarı aslında.

Bakıyorum herkes Fenerbahçe'nin yaşlı bir takım olmasından bahsediyor.

Bunu da daha çok Valbuena'nın ismini kullanarak yapıyorlar. Yahu keşke herkes 33 yaşında olsa da Valbuena gibi olsa! Adam sahada basmadık yer bırakmıyor. Bir bakıyorum hücumda, biraz sonra savunmada... Böyle 33'lük dostlar başına. Fenerbahçe'de elbette aksayan yerler var ve elbette bu takımın en az 2 transfere daha ihtiyacı var.

Her şeye rağmen sahada ne yaptığını bilen bir takım görmek gelecek için umut verici. Sabırla Fenerbahçe'nin yeniden dirilişini izleyin.