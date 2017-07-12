 Kaptan Van Persie – Emre Bol – Fotomaç
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HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Kaptan Van Persie

    Fenerbahçe'de en büyük sıkıntı forvet hattında görünüyor.
    Yönetimin de iki iyi forvet transferi yapabilmek için var gücüyle çalıştığını biliyorum. Eldeki forvetler Van Persie ve Fernandao'nun Fenerbahçe'nin eksikliklerini ne kadar giderebileceği kocaman bir soru işareti olarak karşımızda duruyor.
    Benim esas üzerinde durmak istediğim konu ise biraz daha farklı aslında...
    Fenerbahçe formasını giyip gerçekten hakkını veren birçok oyuncu geldi. Bunlardan bazıları sadece saha içi değil, saha dışında da önemli etkiler bıraktı.
    Alex, Van Hoijdonk, Kuyt gibi isimler hem sahada terlerini akıttı hem de Fenerbahçe markasını yukarıya çekmek için çalıştı. Hatırlıyorum da bu oyuncular takımdaki gençlerle de yakından ilgilenir, onlara tecrübelerini aktarırdı. Aidiyet böyle bir şey işte...

    Hep soğuk, hep mesafeli
    Şimdi esas soruya geliyoruz... Siz hiç Van Persie'nin takımdaki gençlerle ilgilendiğini, bırakın gençleri herhangi bir futbolcuyla iyi ilişkiler kurduğunu gördünüz mü? Hollandalı hep soğuk, hep mesafeli. 2 yıldır hala Fenerbahçeli olamadı!
    Formayı giymekle, goller atmakla Fenerbahçeli olunmuyor. Aidiyet hissetmek gerek. Profesyonelliğin yanına koyacağınız bu özellik yıllar geçse de taraftarın sizi hatırlamasını sağlar.
    Bakın Alex'e... Tribün çocuğu gibi hala! Derbiler öncesi, sonrası sosyal medyadan desteğini esirgemiyor. İşte taraftar bu yüzden onu ağzından düşürmüyor.
    Ne 10 numaralar geldi geçti ama Fenerbahçe taraftarının gözünde onun yeri bambaşka. Van Persie'nin de aynı aidiyeti hissetmesi için ne yapmak gerekiyor?

    Maksimum verim için
    Ben söyleyeyim, Aykut Kocaman hiç vakit kaybetmeden Van Persie'yi takım kaptanı yapmalı. Yılların emektarı Volkan Demirel de eminim hocasının bu kararına saygı gösterecektir.
    Van Persie'ye sorumluluk verilerek onun sadece futbolculuğundan değil, tecrübelerinden de maksimum faydalanılabilir.
    Elini taşın altına sokan, takımın her daim yanında olan, gençlerle ilgilenen, sorun çözen Van Persie'nin tadından yenmez.
    Sonuçta o bu topraklara gelmiş en kariyerli futbolcu. Para verip bedenini çalıştırdığımız bir oyuncunun aklıyla beyniyle tüm varlığını Fenerbahçe'ye vermesini sağlamanın yolu bence kaptanlıktan geçiyor. Sonuçta amaç Hollandalı'dan maksimum faydalanmak değil mi... Ne dersiniz?

    • Emre Bol Emre Bol
      1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
      1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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